MEVKA, savunma sanayi firmalarının röntgenini çekerek kabiliyetlerini belirledi

Mevlana Kalkınma Ajansı, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş-STM koordinasyonunda Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Karaman Ticaret ve Sanayi Odası, Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Savunma Sanayi Başkanlığı Konya İl Temsilciliği ve ASELSAN Konya Silah Sistemleri A.Ş. işbirliği ile Konya ve Karaman illerinde savunma sanayi sektöründe üretim yapan veya üretim yapma potansiyeli bulunan 40 firmaya yönelik olarak Savunma Sanayi Sektörü Kabiliyet Atlası çalışması gerçekleştirdi.

Konya-Karaman Bölgesi'nde yer alan 40 firmanın ait oldukları sektörde mevcut üretim altyapıları ayrıntılı bir şekilde ele alınarak, ürün/teknolojiler ve yetenekleriyle üretebilecekleri katma değeri daha yüksek ürün/teknolojilerin belirlenerek yeni ürün geliştirme çabalarına katkı sunulmasının hedeflendiği çalışma kapsamında 40 firma, 2 il ve 1 bölge raporu oluşturuldu.

Ajans olarak yürüttükleri çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, "Kalkınma yerelden başlar anlayışıyla sorumlu oldukları bölgelerin her açıdan gelişmesine katkı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdüren kalkınma ajansları, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren, destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet gösteren kalkınma birimleridir. Mevlana Kalkınma Ajansı olarak bizler de, yönetim kurulumuz önderliğinde ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda sorumluluk alanımızda bulunan Konya-Karaman illerinde gerek işletmelere, kamu kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik olarak uyguladığımız mali ve teknik destek programları ile gerekse de çeşitli konularda hazırladığımız raporlarla bölgemizin kalkınmasına yön vermek ve bu kalkınma sürecine katkıda bulunmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ajansımız tarafından bu doğrultuda, kurulduğumuz günden bugüne kadar yaklaşık bin 600 mali ve teknik destek projesine 2024 fiyatları ile yaklaşık 3 milyar lira destek sağlanarak eş finansmanlarla birlikte 5,5 milyar liralık yatırım bölgemizde harekete geçirilmiştir" dedi.

"Firmaya yönelik kapsamlı bir saha çalışması yürütüldü"

Ajans olarak kuruldukları günden beri tüm sektörlerde olduğu gibi savunma sanayi sektörüne destek verdiklerini ifade eden Genel Sekreter Dr. İhsan Bostancı, "Ajans olarak kurulduğumuz günden bugüne kadar bölgemizde yer alan tüm sektörlere olduğu gibi savunma sanayi sektörüne olan desteğimiz ve bu alanda yürüttüğümüz çalışmalar devam etmektedir. Bu doğrultuda ajansımız tarafından bölgemizde yer alan ve savunma sanayi sektörüne yönelik olarak faaliyet gösteren firmaların kapasitelerinin artırılması, yerli ve milli savunma sanayiine yönelik ürünlerin ortaya çıkarılması amacıyla kurulduğumuz günden bugüne kadar 57 projeye 210 milyon lira destek verilmiş, yararlanıcı eş finansmanları ile birlikte 420 milyon lira yatırım harekete geçirilmiştir. Son olarak da, ajansımız tarafından STM-Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. koordinasyonunda bölgemizde savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren veya bu alanda üretim yapabilme potansiyeli bulunan 40 firmaya yönelik kapsamlı bir saha çalışması yürütüldü. Bu saha çalışmalarına ASELSAN Konya Silah Sistemleri A.Ş. tedarik zinciri yöneticilerinin de büyük katkıları oldu" şeklinde konuştu.

"Bölgemiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum"

Dr. Bostancı, "Ajansımız öncülüğünde yürütülen bu çalışma ile bölgede savunma sanayiinin geliştirilmesi çalışmalarına katkı sağlamayı, ekosistem ve firmalarımızın kabiliyet ve yeteneklerini tespit ederek destekleyip yönlendirmeyi, firmalarımız tarafından savunma sanayi gerekliliklerini yerine getirmek suretiyle, kazanılacak yeni yetenek ve yeterliliklerle ihracatı artırmayı, firmalarımızın, ait oldukları sektörlerdeki üretim altyapısı, ürün/teknolojiler ve yetenekleriyle üretilebilecekleri katma değeri daha yüksek ürün ve teknolojilerin ortaya çıkarılmasını, STM gibi dünyanın en büyük ilk 100 savunma şirketi arasına girme başarısını göstermiş bir savunma sanayii aktörünün ekosistemimizle iletişime geçmesini ve ileride ortaya çıkabilecek işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesini amaçladık. Uzun süren saha çalışmaları sonucunda firmaların adeta röntgenleri çekilerek ellerindeki mevcut altyapı ve yeni yatırımlar yapılması halinde neleri üretebilecekleri ve yetenekleri firma bazında raporlaştırılarak ortaya konuldu. Bu çalışmalar neticesinde ise Ajansımızın da yönlendirmeleri ile Savunma Sanayii Başkanlığı ve bağlı kuruluşlarına iş yapmak isteyen işletmelerin ilk adımı olan Yetenek Envanteri'ne (YETEN) giriş yapan firma sayısı 60'dan 108'e ulaşması, bölgede Savunma Sanayii Başkanlığı Endüstriyel Yeteneklerin Değerlendirilmesi ve Desteklenmesi Programı (EYDEP) sertifikasyonuna sahip olan firma sayısının 10'dan 20'ye çıkması, ASELSAN Konya Silah Sistemleri A.Ş.'nin Konya-Karaman ilinden tedarikçi oranının yüzde 7'den yüzde 37'ye ulaşması, Bütünsel Güvenlik, Sağlık ve Teknoloji Kümelenmesi- BÜSAT ve SAHA İstanbul gibi küme organizasyonlarına katılımların artırılması gibi bölgemiz ve ülkemiz için çok kıymetli çıktılar elde edilmiştir. Bununla birlikte, ortaya konulan 40 firma, 2 il ve 1 bölge raporu savunma sanayii alanındaki ana sanayi firmaları ile paylaşılmış ve bu firmalarla bölgemizdeki firmalar arasında yeni işbirliklerinin oluşturulması yönünde de çalışmalarımız sürmektedir. Gerek bölgemiz ve gerekse de ülkemiz açısından stratejik bir öneme sahip olan ve pek çok sektöre pozitif katkıları bulunan savunma sanayii sektörüne yönelik çalışmalarımızın artarak devam edeceğini özellikle dile getirerek bu saha çalışmalarının gerçekleştirilmesinde büyük katkı sunan Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. başta olmak üzere, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Karaman Ticaret ve Sanayi Odası, Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Savunma Sanayi Başkanlığı Konya İl Temsilciliği, ASELSAN Konya Silah Sistemleri A.Ş. ve Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'ne teşekkür ediyor, hazırlanan raporların ve yürütülen çalışmaların firmalarımız, ekosistemimiz, bölgemiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - KONYA