Haberler

Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL'nin getirisi dip yaptı

Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL'nin getirisi dip yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TCMB'nin faiz indirimi sonrası mevduat faizleri gerileyerek en yüksek yüzde 39,50 seviyesine düştü; 1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisi 28 bin 560 TL olarak hesaplandı.

  • 27 Şubat 2026 itibarıyla bankaların sunduğu en yüksek mevduat oranı %39,50'dir.
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2026 yılının ilk toplantısında politika faizini %37'ye indirmiştir.
  • 1 milyon TL'nin %39,50 mevduat oranıyla 32 günlük net getirisi 28 bin 560 TL'dir.

Riski sevmeyen yatırımcıların ilk tercihleri arasında yer alan mevduat faizlerinde düşüş devam ediyor. Geçen yıl ocak ayında yüzde 55 ile zirveyi gören oranlar, Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminin uyguladığı politikalarla birlikte gerileme trendine girdi. Türkiye gazetesinin derlediği habere göre; enflasyondaki düşüş ve politika faizindeki indirimler, mevduat faizlerinde 50'li seviyelerin sonunu getirdi.

TCMB FAİZ İNDİRİMİNE DEVAM ETTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılının ilk toplantısında 100 baz puanlık indirime giderek politika faizini yüzde 37'ye çekti. Yıla yüzde 42,00-42,50 bandında başlayan mevduat faizleri de bu süreçte aşağı yönlü hareket etti.

BANKALAR ORANLARI AŞAĞI ÇEKTİ

TCMB'nin adımının ardından bankalar da mevduat oranlarında indirime gitti. "Vadesiz hesapta para bulundurma şartı" olmaksızın sunulan en yüksek oran geçen hafta yüzde 40,25 seviyesindeydi. 27 Şubat 2026 itibarıyla ise en yüksek mevduat oranı yüzde 39,50'ye geriledi. Böylece mevduatta yüzde 40 seviyesi de sona ermiş oldu.

EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI

27 Şubat 2026 itibarıyla bankaların sunduğu en yüksek mevduat oranları şöyle:

  • Denizbank: %39,50
  • QNB: %39,25
  • ON Dijital: %39,25
  • Akbank: %39,00
  • Vakıfbank: %39,00
  • Yapı Kredi: %39,00
  • OdeaBank: %39,00
  • Alternatif Bank: %39,00
  • Fibabanka: %38,50
  • Getir Finans: %37,00
  • ING Bank: %36,50
  • TEB: %36,50

1 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ

En yüksek oran olan yüzde 39,50 üzerinden hesaplandığında 1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisi 28 bin 560 TL olarak gerçekleşiyor. Piyasalarda gözler şimdi şubat ayı enflasyon verisi ile 12 Mart'ta yapılacak TCMB toplantısına çevrildi. Açıklanacak veriler, mevduat faizlerinin seyrinde belirleyici olacak.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı

İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi
Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz

Ne diyeceği merak konusuydu: İşte Öcalan'ın yeni mesajının tam metni
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi

Süper Lig'de 2 maç ertelendi
İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke

İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak

Vatandaşlık maaşının ayrıntıları: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
İnfial yaratan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi

Süper Lig'de 2 maç ertelendi
Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi

Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi
Kendine yazdığı ilaç doktoru yoğun bakımlık etti! Yaşam savaşı veriyor

Kendine yazdığı ilaç doktoru yoğun bakımlık etti