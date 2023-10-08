Metro çalışması nedeniyle yıllardır kapalı kalan caddenin esnafı isyanda

Ataköy İkitelli metrosu çalışması nedeniyle yıllardır kapalı kalan Yenibosna Sanayi Caddesi esnafı duruma tepki gösteriyor

İSTANBUL - Bahçilevler Çobançeşme'de bölgenin en işlek ulaşım akslardından olan Sanayi Caddesi, yıllardır bitmeyen metro çalışması nedeniye kapalı. 2016 yılından bu yana kapalı olan caddenin esnafı ise duruma isyan etti. Bölgede özellikle işe gidiş ve iş çıkış saatlerinde oluşan trafik, vatandaşları adeta canından bezdirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2016 yılında ihalesi Bayburt Grup'a kalan 9 istasyonlu Ataköy-İkitelli metrosu projesinin 2019 yılında tamamlanacağı açıklandı. Ancak müteahhit firma çeşitli gerekçeler göstererek 11.3 kilometrelik metro inşaatı çalışmalarını ağırdan aldı. Aga Enerji firmasına geçen çalışma, kısmen hızı arttırılsa da 2023 yılında halen bitirilemedi.

Metro çalışması nedeniyle bölgenin en işlek caddelerinden biri olan Sanayi Caddesi yıllardır kapalı durumda. Sanayi Caddesinde bulunan iş yerlerinde çalışan vatandaşlar normal şartlarda Basın Ekspres yolu üzerinden 5 dakikada gidebilecekleri yolu Çobançeşme'nin içerisine girerek ulaşabildikleri için yarım saatte gidebiliyor. Yaşanan durumun uzaması bölgede çalışan vatandaşları da isyan ettiriyor.

Caddenin kapalı olması nedeniyle Basın ekspres yolundan gelen yol dahil olmak bir çok yolun kesişiminde kalan Genç Osman 1 sokak üzerinde büyük yoğunluk yaşanıyor. Cadde üzerinde bulunan İstanbul Büyükşehir belediyesine ait Katı Atık Merkezi'ne gelen çöp kamyonlarının Genç Osman Sokağı kullanması, buradaki trafiği durma noktasına getiriyor.

Metro Çalışması nedeniyle inanılmaz trafik yaşanıyor.

Metro çalışması nedeniyle sanayi caddesinde bulunan iş yerine gitmek için her sabah yoğun trafikte kalan Argun Özçeçen "Sanayi Caddesi'nde çalışma 2014 yılından bu yana devam ediyor. Basın ekspres yolunun tam çıkış noktası burada katı atık merkezi bulunuyor. Basın ekspres bağlantısı normal şartlarda beş dakika sürüyor ancak burada metro çalışması bulunduğu için Çobançeşme'nin içerisinden gelindiği için inanılmaz bir trafik oluşuyor burada bu yüzden de yolumuz yarım saate çıkıyor. Bu konudan inanılmaz derece de mağduruz" diye konuştu.

Metro çalışması nedeniyle 7 yolu bir yola bağladılar

Metro inşaatı nedeniyle kapanan Sanayi Caddesi nedeniyle 7 yolun bir yola bağlandığını belirten Zeki Usta "Burada öyle bir sistem hatası var ki akıllara zarar. İnanılır gibi değil. Buradan aşağıdan gelen yol Çobançeşmeden, Havalimanından, Sefaköy'den Basın Ekspres yolundan, Kuyumcukent yönünden, 29 Ekim caddesinden ve Sanayi Caddesinden olmak üzere 7 yolu bir yola bağladılar burada. Böyle bir sistem daha görülmedi. Metro yıllardan beri kapalı açılmıyor. Bu çöp araçlarının normalde yolu burası değil ancak metro çalışması bitmediği için ve yolu açmadıkları için güzergahlarını değiştirmek zorunda kaldılar. Bütün millet bu eziyeti çekiyor. 7 yolu bir yola bağla, gel işin içinden çıkabiliyorsan çık. Ne işe gidebiliyorsun ne işten gelebiliyorsun. İnanılır gibi değil nereye şikayet edeceğimizi de bilmiyoruz. Burası merkez burada her yere dağılım var bu kadar araç buradan geçebilir mi. Bu kocaman savaş gemisini ufacık bir kanaldan geçirmek gibi bir şey " dedi.

Metro inşaatı bitmeden burada trafik rahatlamayacak

Metro çalışması nedeniyle trafikte büyük yoğunluğun yaşandığını belirten Aytekin Canel ise "Metro çalışması inanılmaz derece de bu yolu etkiliyor. Bu yolun tek şeritli olması ve çöp kamyonlarının bu yolu kullanmasından dolayı bu yolda trafik yaşanıyor. Burada metro eğer hızlı bir şekilde yapılırsa burada ki trafiğin rahatlayacağına inanıyorum. Biz bile metro yapılırsa buraya arabalarımızla değil metroyu kullanarak geleceğiz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ataköy-İkitelli metrosu ihalesini 2015 yılında gerçekleştirdi. İlk kazma 2016 yılı ortalarında vuruldu. Çalışmaların 2019 yılında bitmesi ve metro hattının açılması planlandı. Ancak metro inşaatı çeşitli sebeplerden dolayı bir türlü istenilen hızda ilerlemedi. Yıllardır devam eden metro çalışması bölgede trafiği hem de esnafları zor durumda bıraktı. Metro hattında Ataköy, Yenibosna, Çobançeşme, İhlas Yuva, Doğu Sanayi, Mimar Sinan, 15 Temmuz, Halkalı Caddesi, Atatürk Mahallesi istasyonları bulunuyor.