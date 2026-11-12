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Metro Bank satış sürecini başlattı, Morgan Stanley baş danışman oldu

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Metro Bank, maliyetleri düşürmeye yönelik adımlar ve işten çıkarma turlarının ardından satış sürecini başlattığını duyurdu. Banka, Morgan Stanley'yi baş danışman olarak görevlendirdiğini ve potansiyel teklif sahibiyle aktif görüşme yürütmediğini açıkladı.

İngiltere merkezli Metro Bank, yeniden yapılanma sürecinin ardından satış sürecini başlattığını duyurdu.

Bankanın açıklamasında, Metro Bank'ın maliyetleri düşürmeye yönelik çeşitli adımlar attığı ve art arda işten çıkarma turları gerçekleştirdiği kaydedildi.

Bu adımların ardından bankanın satış sürecinin başlatıldığı belirtilen açıklamada, yönetim kurulunun şirketin potansiyel alıcılardan gelebilecek ilgiyi değerlendirmesinin "hissedarlar için mevcut değer yaratma fırsatlarını en üst düzeye çıkaracağına ve tüm paydaşlara fayda sağlayacağına oy birliğiyle inandığı" aktarıldı.

Morgan Stanley'nin bankanın satış sürecindeki baş danışmanı olarak görevlendirildiği ifade edilen açıklamada, "Şirket bu duyurunun yapıldığı tarih itibarıyla herhangi bir potansiyel teklif sahibiyle aktif görüşmeler yürütmemekte olup herhangi bir potansiyel teklif sahibinden teklif alma girişimiyle de karşılaşmış değildir. Herhangi bir teklif yapılacağının garantisi bulunmamaktadır. Satış sürecinin bir işlemle sonuçlanmaması halinde şirket, daha önce açıkladığı stratejisini uygulamaya ve öngörülerini gerçekleştirmeye devam edecektir." denildi.

Metro Bank, İngiltere'de ilk amiral gemisi şubesini 2010'da açmış ve 2016'da Londra Borsası'nda 1,6 milyar sterlin değerleme üzerinden işlem görmeye başlamıştı.

Banka, bu yılın ilk yarısında 60,7 milyon sterlin vergi öncesi kar elde etmişti.

Kaynak: AA
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