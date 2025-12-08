Haberler

MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde uyuşmazlık tutanağı tutuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MESS ile Türk Metal Sendikası arasındaki 150 binden fazla metal işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği 2025-2027 dönemi toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde taraflar arasında anlaşma sağlanamadı. Uyuşmazlık tutanağı tutuldu ve arabuluculuk süreci başladı.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında 150 binden fazla metal işçisinin 2025-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde tarafların anlaşamaması üzerine uyuşmazlık tutanağı tutuldu.

Otomotiv, beyaz eşya ve elektronik sektörleri başta olmak üzere metal iş kolundaki 200'e yakın iş yerinde 150 binden fazla çalışanın 2025 Eylül ile 2027 Eylül dönemindeki mali ve sosyal haklarının belirleneceği grup toplu iş sözleşmesinde taraflar anlaşamadı.

Aralarında Arçelik, Bosch, Ford Otosan, Mercedes, Renault, Siemens, Tofaş ve TürkTraktör'ün de olduğu Türkiye'nin önemli iş yerlerini kapsayan sözleşmenin bugün yapılan 5. oturumunda uyuşmazlık tutanağının tutulmasıyla arabuluculuk süreci başladı.

"Teklif, enflasyonun bile altında kaldı"

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MESS'in ilk 6 ay için saatlik ücretlere önce yüzde 5, ardından yine saatlik ücretlere seyyanen 11,5 lira ücret artışı teklif ettiğini belirterek, bunun ilk 6 ay için kümülatif olarak yüzde 10'a karşılık geldiğini söyledi.

İşveren tarafının ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylık dönemler için herhangi bir teklifte bulunmadığına dikkati çeken Altundağ, "Bununla birlikte sosyal haklarda ilk yıl için yüzde 25 artış teklif eden MESS, ikinci yıl için herhangi bir teklifte bulunmadı. Önceki sözleşmelerden farklı olarak bu sözleşmede ilk 6 ay için verilen teklif, enflasyonun bile altında kaldı." dedi.

Söz konusu teklif üzerine Türk Metal'in masadan kalktığını ve uyuşmazlık tutanağının tutulduğunu belirten Altundağ, "İşverenin ilk 6 ay için kümülatif yüzde 10'a karşılık gelen teklifini kabul etmemiz mümkün değil. Bu teklif, metal sektöründeki mevcut iş barışını zedeleyecektir." ifadesini kullandı.

Altundağ, bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritasını belirlemek için Türk Metal Sendikası Başkanlar Kurulunu yarın toplayacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Ekonomi
Kartalkaya'daki otel yangını davasında gerekçeli karar açıklandı: Yöneticiler yangını misafirlere haber vermedi

78 vatandaşımızın can verdiği olayda gerekçeli karar açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 yaşındaki Amir'i toprağa gömülü halde bulan görevli o anları anlattı: Üzerinde kaya kadar büyük 7 taş vardı

Amir'i toprağın altında bulan görevli kan donduran detayı anlattı
Yasak aşk, kürtaj, tehdit! Sabri Sarıoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı

Yasak aşk, kürtaj, tehdit! Sabri Sarıoğlu için karar verildi
Savaş artık an meselesi! Orduya binlerce yeni asker katıldı

Savaş artık an meselesi! Orduya binlerce yeni asker katıldı
Özel harekat polisini şehit eden hainlerin suç dosyası kabarık çıktı

Özel harekat polisini şehit eden hainlerin suç dosyası kabarık çıktı
10 yaşındaki Amir'i toprağa gömülü halde bulan görevli o anları anlattı: Üzerinde kaya kadar büyük 7 taş vardı

Amir'i toprağın altında bulan görevli kan donduran detayı anlattı
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası ertelendi

Diploma davasında ara karar! İmamoğlu'nun ağzından iki cümle döküldü
Liverpool'da büyük kriz! Mohamed Salah kadroya alınmadı

Liverpool'da Salah krizi! Son gelişmeye inanamayacaksınız
Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor! Ardından gelen iddia vahim

Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor! Ardındaki iddia vahim
Gece üşümesin diye dükkanına davet ettiği arkadaşını sabah ölü buldu

Üşümesin diye iş yerine aldı, sabah ölü bulundu
Profesörün '6.4'e hazır olun' dediği Antalya'da art arda 2 korkutan deprem

Şehirde korku tavan yaptı! Profesör gece yarısı açık açık uyarmış
Kısmetse Olur yarışmasında gelin adayından damat adayına tokat

Daha neler göreceğiz! Yayını izleyenler "Yok artık" dedi
Otizmli öğrenciler okulda iple bağlandı, MEB hemen harekete geçti

Okulda rezil görüntüler! MEB hemen harekete geçti
Milyoner'e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum

"Seyirciye güvenmiyorum" dedi, verdiği yanıtla herkesi şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.