Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu etkili olan yağışların neden olduğu olumsuzlukların yanı sıra Akdeniz ilçesi, Çankaya Mahallesi, Soğuksu Caddesi üzerinde meydana gelen ana şebeke arızasına hızlıca müdahale ederek, arızayı kısa sürede onardı.

MESKİ, şiddetli yağışların neden olduğu arızayı hızlıca onardı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu etkili olan yağışların neden olduğu olumsuzlukların yanı sıra Akdeniz ilçesi, Çankaya Mahallesi, Soğuksu Caddesi üzerinde meydana gelen ana şebeke arızasına hızlıca müdahale ederek, arızayı kısa sürede onardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağış uyarısı üzerine anında organize olarak, teyakkuza geçen MESKİ yağmur suyu TİM'leri, hafta sonu boyunca aralıksız çalıştı.

MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz ile Genel Müdür Yardımcısı Emre Gürkal Gökçe, tüm hafta sonu boyunca ekiplerle birlikte sahada yer aldı. MESKİ ekipleri, özellikle kritik noktalarda ve TEKSİN çağrı merkezine yapılan uyarılar doğrultusunda 2 gün boyunca özverili bir şekilde çalıştı. MESKİ'nin şiddetli yağışlarda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı geliştirdiği; "Planlama, Takip ve Zamanında Müdahale Sistemi" sayesinde 2 günün sonunda kayda değer bir olumsuzluk yaşanmadı.