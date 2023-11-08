Merzifon OSB Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

OSB Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, gündemde yer alan konular ve Merzifon OSB'nin faaliyetleri değerlendirildi.

Kaymakam Güldoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, OSB'nin ihtiyaçları ve yatırımcıların talepleri doğrultusunda eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Üretime, iş ve istihdama katkı sağlayan yatırımcıların her zaman yanında olduklarını vurgulayan Güldoğan, her geçen gün gelişen Merzifon OSB'nin ülke ekonomisine daha fazla katkı sağladığını kaydetti.

Belediye Başkanı Alp Kargı, Merzifon OSB Müdürü Hasbi Altuntaş ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantı görüş alışverişinin ardından sona erdi.