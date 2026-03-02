Mersin Serbest Bölgesi'ndeki üstyapılar yatırımcıların kullanımına sunulacak

Mersin Serbest Bölgesi'nde bulunan üstyapıların, faaliyet ruhsatı süresince yatırımcılar tarafından kullanılmasına yönelik ihale yapılacak.

Ticaret Bakanlığının söz konusu ihaleye ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Mersin'in Akdeniz ilçesi Mersin Serbest Bölgesi'nde bulunan 9 üstyapı, Bakanlık tarafından verilmiş veya verilecek faaliyet ruhsatı süresince ve burada belirtilen faaliyetler kapsamında kullanılmak şartıyla yatırımcıların kullanımına sunulacak.

Söz konusu taşınmazlar için istenilen belgelerle birlikte 30 gün içinde teklif alınacak.

Yapılacak değerlendirme sonucunda uygun görülen başvuru sahipleri veya yetkili temsilcilerinin katılımıyla belirlenecek bir tarihte açık artırma yapılacak.

Üstyapının bulunduğu parsele ilişkin olarak, serbest bölge işleticisi şirket ile kira sözleşmesi akdedilmesi ve Bakanlık tarafından onaylanan tarifeler üzerinden kira ödemesi yapılması gerekecek.