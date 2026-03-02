Haberler

Mersin Serbest Bölgesi'ndeki üstyapılar yatırımcıların kullanımına sunulacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin Serbest Bölgesi'nde bulunan 9 üstyapının yatırımcıların kullanımına sunulması için ihale yapılacağı duyuruldu. İhaleye ilişkin detaylar Resmi Gazete'de yer aldı.

Mersin Serbest Bölgesi'nde bulunan üstyapıların, faaliyet ruhsatı süresince yatırımcılar tarafından kullanılmasına yönelik ihale yapılacak.

Ticaret Bakanlığının söz konusu ihaleye ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Mersin'in Akdeniz ilçesi Mersin Serbest Bölgesi'nde bulunan 9 üstyapı, Bakanlık tarafından verilmiş veya verilecek faaliyet ruhsatı süresince ve burada belirtilen faaliyetler kapsamında kullanılmak şartıyla yatırımcıların kullanımına sunulacak.

Söz konusu taşınmazlar için istenilen belgelerle birlikte 30 gün içinde teklif alınacak.

Yapılacak değerlendirme sonucunda uygun görülen başvuru sahipleri veya yetkili temsilcilerinin katılımıyla belirlenecek bir tarihte açık artırma yapılacak.

Üstyapının bulunduğu parsele ilişkin olarak, serbest bölge işleticisi şirket ile kira sözleşmesi akdedilmesi ve Bakanlık tarafından onaylanan tarifeler üzerinden kira ödemesi yapılması gerekecek.

Kaynak: AA / Serhat Tutak
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti

Savaşta yeni cephe! İsrail'in vurduğu ülkede bilanço hayli ağır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gördüğü manzaraya dayanamayıp televizyonu parçaladı

Gördüğü manzaraya dayanamayıp televizyonu parçaladı
İran'ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak

Yeni lider ilk açıklamasında tehdit etti! Dünyayı tedirgin eden sözler
Güreştiği rakibini yumruklayınca hayatının şokunu yaşadı

Güreştiği rakibini yumruklayınca hayatının şokunu yaşadı
Savaşta bir ilk! Lübnan İsrail'i vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi

Savaşta bir ilk yaşandı! İsrail o ülkenin başkentine bomba yağdırdı
Gördüğü manzaraya dayanamayıp televizyonu parçaladı

Gördüğü manzaraya dayanamayıp televizyonu parçaladı
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Annesinin haber alamadığı oğlu, evinde ölü bulundu
İsrail, Hizbullah'ın kritik ismi Mohammed Raad'i hava saldırısıyla öldürdü

İsrail ülkenin başkentini hedef alıp kritik ismi uykusunda vurdu