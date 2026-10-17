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Mersin Mut'ta incir hasadı sona erdi, fiyat 200 liradan 80 liraya indi

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Mersin Mut'ta incir hasadı sona erdi, fiyat 200 liradan 80 liraya indi
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Mersin'in Mut ilçesinde beyaz ve siyah incir hasadı sona erdi; sezona kilosu 200 lirayla başlayan fiyatlar 80 lirayla kapandı. İlçede 10 bin dekar alanda yaklaşık 90 bin ton verim alındığı, rekoltedeki düşüklüğe rağmen üreticinin yüzünün güldüğü belirtildi.

Mersin'in Mut ilçesinde hasadı tamamlanan incirin, sezona kilosu 200 lirayla başlayıp 80 lirayla kapatması üreticisinin yüzünü güldürdü.

Mut ilçesinde kayısı ve erik sezonunun tamamlanmasının ardından başlayan beyaz ve siyah incir hasadı da sona erdi. Sadece ilçede 10 bin dekar alanda üretilen incirden bu sene yaklaşık 90 bin ton verim alındığı öğrenildi. Gün ışığı tam etkisini göstermeden sabahın erken saatlerinde toplanan ve Mut ilçesinde üreticinin önemli gelir kaynaklarından olan beyaz ve siyah incir, aroması, iriliği, tadı ve sevkiyata dayanıklılığı ile tercih edilirken, kilosu 200 liradan başlayıp 80 lirayla hasat son buldu. Hasat edilen incir genelde büyükşehirler başta olmak üzere yurdun dört bir tarafına gönderildi.

İncir üreticisi Mehmet Yıldız, "Bu yıl incir az olmasına rağmen üreticinin yüzünü güldürdü. Sadece iklimsel olarak rekoltede düşüklüğü var. O da bu yıla has bir şey oldu. Ama şu anda 200 lira ile başlayan fiyatlarımız 80 lirayla son buldu. Kuru incirimiz ise 700 ile 800 lira arası satılıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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