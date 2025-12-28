Haberler

Mega gemilerin yeni adresi Mersin Limanı oldu

Mega gemilerin yeni adresi Mersin Limanı oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Uluslararası Limanı'nda incelemelerde bulunarak limanın genişletme projesi ve yeni otomasyon sistemi hakkında bilgi aldı. Yeni sistem sayesinde limanın yıllık konteyner elleçleme kapasitesi 3,6 milyon TEU'ya yükseldi.

Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Uluslararası Limanı'nda incelemelerde bulundu.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Toros, liman genişletme projesi kapsamında kurulan yeni otomasyon sistemini yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette, Mersin Uluslararası Liman İşletmesi (MIP) Genel Müdürü Ajay Kumar Singh de hazır bulundu.

Vali Atilla Toros, gerçekleştirilen yatırımların Mersin Limanı'na önemli katkılar sağladığını belirterek, teknolojik altyapı sayesinde limanda daha hızlı, güvenli ve etkin hizmet sunulacağını ifade etti.

Türkiye'de bir ilk: Tam entegre saha otomasyonu

Açıklamada, uzaktan kontrol edilebilen tam entegre saha otomasyonu sistemiyle operatörlerin saha koşullarından bağımsız olarak ofis ortamında çalışma imkanına kavuştuğu bildirildi. Gelişmiş sensörler, kameralar ve tarayıcılarla desteklenen sistem sayesinde konteyner elleçleme, istifleme ve transfer süreçlerinde hata payının azaltıldığı, operasyonların daha akıcı hale geldiği kaydedildi.

Yeni sistemle birlikte bekleme sürelerinin kısaldığı, saha operasyonlarının ise daha hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirildiği belirtildi.

Mega gemilerin yeni rotası: Mersin Limanı

Liman genişletme projesi kapsamında tamamlanan altyapı yatırımlarıyla Mersin Limanı'nın kapasitesinin önemli ölçüde arttığı vurgulandı. Dünyanın en büyük konteyner gemileri arasında yer alan ve yaklaşık 400 metre uzunluğa sahip mega gemilerden her hafta 2'sinin Mersin Limanı'na uğrayarak konteyner indirdiği aktarıldı.

Yapılan yatırımlar sonucunda limanın yıllık konteyner elleçleme kapasitesinin 2,6 milyon TEU'dan 3,6 milyon TEU'ya yükseldiği ifade edildi. Ayrıca 97 metre yüksekliğe, 71 metre rıhtım erişimine, 30 metre ray açıklığına ve 65 ton kaldırma kapasitesine sahip yeni nesil STS vinçler sayesinde limanın aynı anda iki mega gemiye hizmet verebilir hale geldiği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Özel'in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi

Özel'in iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi
Bomba iddia: Türkiye-Ermenistan sınırı 32 yıl sonra açılıyor

Türkiye'nin komşu ülkeyle sınırı 32 yıl sonra yeniden açılıyor
Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü

Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fethiyespor'dan Galatasaray maçına özel 3 bin kişilik tribün

Galatasaray maçına özel 3 bin kişilik tribün kuruyorlar
Otomotiv devinden radikal karar! 50 yıllık model tarihe karışıyor

Otomotiv devinden radikal karar! 50 yıllık model tarihe karışıyor
Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve fenomen Taner Çağlı gözaltına alındı

Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve ünlü fenomen gözaltına alındı
Real Madrid'in resmi sitesi Arda Güler'i öve öve bitiremedi

Real Madrid'den göğsümüzü kabartan Arda Güler paylaşımı
Fethiyespor'dan Galatasaray maçına özel 3 bin kişilik tribün

Galatasaray maçına özel 3 bin kişilik tribün kuruyorlar
Korkunç kaza! Sahilde güneşlenenlerin gözü önünde çakıldı

Korkunç kaza! Sahilde güneşlenenlerin gözü önünde çakıldı
Yol kenarında kadın cesedi bulundu

Yol kenarında kan donduran manzara! Polisler tarafından bulundu