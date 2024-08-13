Mersin'in Tarsus ilçesinde yerli tohum ile domates ve karpuz üretimi teşvik ediliyor

Mersin'in Tarsus ilçesi Sandal Mahallesi'nde yerli tohum ile domates ve karpuz üretiminin teşvik edilmesi istendi.

Tarsus'a bağlı 42 kilometre uzaklıktaki Sandal Mahallesi'nde domates ve karpuz hasadı devam ediyor. Mahallede ata tohumu kullanarak üretim yapan İshak Aygün ve Reşat Yırtlaz pazar arıyor.

Yerli üretim yapan Sandal Mahallesi sakinlerinden İshak Aygün ve Reşat Yırtlaz talep halinde ata tohumu ve yetiştirdiği mahsuller için herkese yardımcı olabileceğini özellikle belirtti. Aygün, "Ata tohumu kullanan bu üreticiler, emekçiler mutlaka desteklenmeli yoksa Sandal domatesi ve karpuzunun birkaç yıl içinde tarihe karışıp yok olma tehlikesi var" dedi. - MERSİN