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Mersin'de Yılın İlk Karpuz Hasadı Başladı

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Mersin'in Mut ilçesinde yılın ilk karpuz hasadı başladı. Mut'ta bu yıl bin 200 ton karpuz rekoltesi bekleniyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, üreticilere hayırlı bir sezon diledi.

Mersin'in Mut ilçesinde yılın ilk karpuz hasadı başladı. Bu yıl Mut'ta bin 200 ton karpuz rekoltesi bekleniyor.

İlçeye bağlı Kurtsuyu Mahallesi'nde Hacı Uca'ya ait tarlada gerçekleştirilen karpuz hasadına Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır da katıldı. Bayır, İlçe genelinde karpuzda bu yıl bin 200 ton rekolte beklediklerini belirtirken, üreticiye hayırlı ve bereketli bir sezon geçirmelerini diledi.

Bayır, "İlçemiz zeytiniyle, kayısısıyla, eriğiyle, inciriyle tüm tarımsal ürünlerin üretildiği 12 ay tarımın yapıldığı bir ilçedir. Şu an Kurtsuyu Mahallemizde karpuz hasadımızdayız. İlçemizde toplam 300 dekar alanda karpuz üretimi yapılmaktadır. Bin 200 ton rekolte tahmin etmekteyiz. İlçemizde kavun, karpuz, pırasa, bamya, biber gibi alternatif ürünler üretiyoruz. Bugün de mahallemizde üreticimizle beraber karpuz hasadımızı yaptık. Tüketicilerimize en doğalından karpuzlarımızı sunacağız inşallah" dedi.

Üretici Hacı Uca ise "Ziraat olarak kayısı, erik, domates, kavun, karpuz gibi ürünler üretiyoruz. Bu yıl karpuzda yüksek bir kalite aldık. Tüketicimize yüzde yüz organik bir ürün sunmak için mücadele ediyoruz. Bu işi 25 yıldır aktif olarak yapıyorum. Ürettiğimiz malı pazara çıkaramadığımız için fiyat biraz düşük kaldı" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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