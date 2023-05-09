Mersin'de Kayısı Üreticileri Fiyatların Düşük Olması Nedeniyle Eylem Yaptı

Mersin'in Mut ilçesinde kayısı üreticileri fiyatların düşük olması nedeniyle eylem yaptı. Üreticiler, Mut-Karaman kara yolunu trafiğe kapatarak ürünlerini yola döktü. Kaymakam İhsan Ayrancı'nın sakinleştirmesiyle yol yeniden açıldı.

MERSİN'in Mut ilçesinde, kayısı üreticileri fiyatların düşük olduğunu belirterek, Mut- Karaman kara yoluna ürünlerini döküp eylem yaptı. 3 saat trafiğe kapanan yol, Kaymakam İhsan Ayrancı'nın grubu sakinleştirmesiyle yeniden açıldı.

Kayısı fiyatlarının 5 liraya kadar düştüğünü belirten üriticeler, traktör ve kamyonetlerle geldikleri Mut- Karaman yolunu trafiğe kapattı. Ürünlerini yola döken üreticiler, 5 liranın maliyeti karşılamadığını savundu. Mut Kaymakamı İhsan Ayrancı bölgeye gelerek üreticileri sakinleştirmeye çalıştı. Üreticilerin sorunlarını çözmeye çalışacaklarını belirten Ayrancı, "Bunun kalıcı çözümü, pazarlama sorununu ortadan kaldırmaktan geçiyor. El birliğiyle sorunun çözümü için beraber kafa yoralım" dedi. Ayrancı'nın konuşması ardından sakinleşen grup, dağıldı.