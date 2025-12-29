Haberler

Karadut Hasadı Üreticileri Memnun Etti

Karadut Hasadı Üreticileri Memnun Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Silifke ilçesinde hasadına başlanan karadut, 130 TL'lik fiyatı ve 25 kilo verim ile üreticilerin yüzünü güldürdü. Üreticiler, doğal yöntemlerle yetiştirdikleri karadutları hem yurt içinde hem de yurt dışına gönderiyor.

MERSİN'in Silifke ilçesinde hasadına başlanan karadut, verimi ve 130 TL'lik fiyatı ile üreticinin yüzünü güldürdü.

Silifke ilçesinde dut üretimine alternatif olarak 250 dönümde örtü altında yetiştirilen karadut, sezon başında 180 TL'den alıcı bulurken, hasatla birlikte 130 TL'ye satılmaya başlandı. Dönümde 25 kilo verim alınan karadut, rekoltesi ve fiyatı ile üreticinin yüzünü güldürdü.

'ALTERNATİF ÜRÜN DENEDİK, BAŞARILI OLDUK'

Çavuşbucağı Mahallesi'nde serada karadut üreten Bayram Şeker, ilk yıllarda bazı zorluklar yaşadıklarını ancak sonraki dönemlerde verimin arttığını ifade etti. Şeker, "Dut ürününe alternatif ürün denedik ve başarılı olduk. Bu durumdan oldukça memnunuz. Üretici arkadaşlara örnek olabildiysek ne mutlu bize. Ürünlerimizi hem yurt içinde büyükşehirlere hem de yurt dışına gönderiyoruz" dedi.

'YIKAMADAN RAHATLIKLA TÜKETİLEBİLİR'

Üretici Mehdi Şeker ise üretimde zirai ilaç kullanmadıklarını vurguladı. Doğal karışımlar hazırlayarak sinek ve böcek gibi zararlılarla mücadele ettiklerini söyleyen Şeker, "Ürünlerimiz dalından koparılıp yıkanmadan rahatlıkla tüketilebilir" diye konuştu. Hasadın aile emeğiyle yapıldığını dile getiren Zeynep Şeker de "Bebek gibi baktığımız karadutları hasat etmekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Futbolda bahis soruşturmasında Erden Timur dahil 26 kişi adliyeye sevk edildi

Günlerdir gözaltındaki Erden Timur ve 25 kişi hakkında yeni gelişme
Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı, 7 polis yaralandı

DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı! Çatışma saatlerdir sürüyor
Yalova'da son durum: Okullarda eğitime ara verildi, bölgede elektrik ve doğalgaz kesildi

Elektrik ve doğalgaz kesildi, bölgedeki okullarda eğitime ara verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lemina'yı yıkan, Galatasaray taraftarını sevindiren gelişme

Lemina'yı yıkan, taraftarı sevindiren gelişme
Suriye paradan iki sıfır atıldı! Yeni banknotlar tedavüle girdi

Komşu ülke paradan iki sıfır attı! Yeni banknotlar tedavüle girdi
Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen yarışmacı şaşkınlık yarattı

'Kim Milyoner Olmak İster'de şok eden anlar! İlk soruda elendi
Samsunspor'dan İrfan Can Kahveci bombası

Fenerbahçe'den istediği isim taraftarı çıldırtacak
Lemina'yı yıkan, Galatasaray taraftarını sevindiren gelişme

Lemina'yı yıkan, taraftarı sevindiren gelişme
Herkes sattı, o direndi! Betonun ortasında bakın ne yapıyor

Herkes sattı, o direndi! Betonun ortasında bakın ne yapıyor
Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü

Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü