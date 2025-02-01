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Mersin'de Hobi Olarak Başladı, 5 Bin Kök Nergis Yetiştirdi

Mersin'de Hobi Olarak Başladı, 5 Bin Kök Nergis Yetiştirdi
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Mersin'in Mut ilçesinde Hacer Avcı, hobi olarak başladığı nergis üretiminde 5 bin kök nergis yetiştirerek büyük bir bahçe oluşturdu. Yetiştiricilikteki deneyimlerini paylaşan Avcı, daha fazla nergis üretmeyi planlıyor.

Mersin'in Mut ilçesinde hobi olarak nergis çiçeği üretmeye başlayan bir kadın 5 bin kökten oluşan nergis bahçesi yaptı.

Mut ilçesine bağlı Göksu Mahallesi'nde yaşayan, Hacer Avcı (49), hobi olarak 4 yıl önce başladığı nergis üretiminde 5 bin köke ulaştı.

Tarlada nergis yetiştiriciliği ile uğraşırken zamanın nasıl geçtiğini bilemediğini anlatan Avcı, "Nergis üretimine hobi olarak başladık ama daha da devamı gelecek. Şuanda 5 bin kök var daha arkalı kök yapmayı planlıyoruz. Bu sene biraz çiçek sattık. Bu sene söküp daha fazla tarlaya taşıyıp nergis üretimini artırmayı düşünüyoruz. Bakımı aşırı zor değil kolay. Bakım çok zor değil, bu istemiyor" dedi.

Yetkililerden destek beklediklerini anlatan Ali Avcı ise, "Eşim böyle küçük bir hobi olsun diye nergis yetiştiriciliğine başladı. Bende yardımcı olmaya çalışıyorum. Herkese tavsiye ederim. Yetkililerden de desteklerini bekliyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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