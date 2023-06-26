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Mersin'de Halk Kart tutarları hesaplara yatırıldı

Mersin'de Halk Kart tutarları hesaplara yatırıldı

Ekonomi Haberleri

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, Halk Kart'ın haziran ayı tutarları Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırıldı. Halk Kart'tan bu ay toplamda 9 bin 65 kişi yararlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, Halk Kart'ın haziran ayı tutarları Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırıldı. Halk Kart'tan bu ay toplamda 9 bin 65 kişi yararlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, vatandaş ve esnafın cebini rahatlatan Halk Kart'ın haziran ayı tutarları hesaplara yatırıldı. BU kapsamda, 3 bin 731 kişinin hesabına 500 TL, 5 bin 334 kişinin hesabına ise 300 TL olmak üzere 9 bin 65 kişinin hesabına toplam 3 milyon 465 bin 700 TL yatırıldı.

Kaynak: ANKA / Ekonomi

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı Ekonomi Haberler

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