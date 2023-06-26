Mersin'de Halk Kart tutarları hesaplara yatırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, Halk Kart'ın haziran ayı tutarları Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırıldı. Halk Kart'tan bu ay toplamda 9 bin 65 kişi yararlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, Halk Kart'ın haziran ayı tutarları Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırıldı. Halk Kart'tan bu ay toplamda 9 bin 65 kişi yararlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, vatandaş ve esnafın cebini rahatlatan Halk Kart'ın haziran ayı tutarları hesaplara yatırıldı. BU kapsamda, 3 bin 731 kişinin hesabına 500 TL, 5 bin 334 kişinin hesabına ise 300 TL olmak üzere 9 bin 65 kişinin hesabına toplam 3 milyon 465 bin 700 TL yatırıldı.