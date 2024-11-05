Üye Girişi
Haberler

Mersin'de Gümrük Sektörü Ara Eleman Eğitimi Başladı

Mersin'de Gümrük Sektörü Ara Eleman Eğitimi Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Gümrük Müşavirliği Hizmetleri Meslek Komitesi işbirliğiyle düzenlenen 'Gümrük Sektörü Ara Eleman Eğitimi'nin ikincisi başladı. Eğitim, 3 hafta sürecek ve kursiyerlere teorik ve uygulamalı gümrük eğitimi verilecek.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Eğitim ve Kalkınma Vakfı ile 18 No'lu Gümrük Müşavirliği Hizmetleri Meslek Komitesi işbirliğinde düzenlenen 'Gümrük Sektörü Ara Eleman Eğitimi' başladı. MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, personele her alanda ihtiyaç olduğunu, iyi personele ise daha fazla ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

MTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı ile 18 No'lu Gümrük Müşavirliği Hizmetleri Meslek Komitesi işbirliğinde düzenlenen Gümrük Sektörü Ara Eleman Eğitiminin ikincisi başladı. Kursiyerler, 3 hafta sürecek eğitimde teorik ve uygulamalı gümrük ve lojistik eğitimi alacak.

Eğitim öncesi açılışa katılan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Çakır, Mersin'in bir dış ticaret kenti olduğunu vurgulayarak, verilen eğitimin önemine değindi. Mersin'in gelecekte çok daha iyi yerlere geleceğini dile getiren Çakır, "Bölgemiz Türkiye'nin yeni Marmara bölgesi, Mersin ise ikinci İstanbul olarak görünüyor. Bu süreçte iyi olanlar hızlı yükselip rahat yaşayacak. Bu nedenle kendinizi geliştirmeniz çok önemli" dedi. Personele her alanda ihtiyaç olduğunu, iyi personele ise daha fazla ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Çakır, "Burada oluşturacağınız networkler de çok kıymetli. İhtiyaç duyduğunuz her an kapımızı çalmaktan çekinmeyin" diye konuştu.

"İş dünyasına kalifiye personel kazandırıyoruz"

MTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı Başkanı İsmail Yavuz Özgüven de en iyi yatırımın insana yapılan yatırım olduğu düşüncesiyle hareket ettiklerini söyledi. Eğitimli personele ihtiyacı olan sektörlere yönelik eğitimler düzenlediklerini belirten Özgüven, iş dünyasına kalifiye personel kazandırdıklarını kaydetti. Gümrük sektörüne yönelik ilk eğitimi şubat ayında düzenlediklerini, gelen talep üzerine de ikincisini başlattıklarını vurgulayan Özgüven, talep olması halinde devamını getirebileceklerini sözlerine ekledi.

18 No'lu Komite Başkanı Serhan Koylan ise kursiyerlere seslenerek, "Bu eğitime katılarak kendinizi değiştirme yolunda önemli bir adım attınız" dedi. 18 No'lu Komiteden Meclis Üyesi Zeki Şan da eğitimler sonrasında kursiyerlerin işe yerleştirilmeleri konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

 69 milyon muamması yanıt bulmadan yeni iddia: Ankara Büyükşehir'den 71 milyonluk konser

Ankara Büyükşehir'den 71 milyonluk konser

 ABD yeni başkanını seçiyor! İşte ilk sandıktan çıkan sonuç ve 7 salıncak eyalette son durum

İşte ilk sandıktan çıkan sonuç ve 7 salıncak eyalette son durum
'İstismar ediliyor' dediği Ahmet Türk'ten Bahçeli'ye karşılık geldi

"İstismar ediliyor" dediği Ahmet Türk'ten Bahçeli'ye karşılık geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5-6 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 6 Kasım Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Masterchef Suna kimdir, hangi yıl yarıştı? Masterchef Suna Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi? Masterchef 2024 Eray Aksungur Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli, Mesleği Ne? Salı günü hangi diziler var? 5 Kasım Salı TV'de bu akşamki diziler Masterchef Sefa kimdir, hangi yıl yarıştı? Masterchef Sefa Okyay Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Masterchef Tanya kimdir, hangi yıl yarıştı? Masterchef Tanya Kilitkayalı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi? KOSKİ Konya su kesintisi! 5-6 Kasım Selçuklu, Meram, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nizip, Nurdağı 5-6 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Holding dizisi ne zaman başlıyor ATV? Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid- Milan maçında Arda Güler neden yok?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.