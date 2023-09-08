Mersin'de 15 Bin Sazan Balığı Yavrusu Gölete Bırakıldı

Mersin'in Mut ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Balıklandırma Projesi kapsamında Dereyurt Göleti'ne 15 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü, balıkların üreme dönemi boyunca avlanılmaması gerektiğini belirtti.

Mersin'in Mut ilçesinde 15 bin sazan balığı yavrusu gölete bırakıldı.

Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Türkiye İç Su kaynaklarının Balıklandırma Projesi" kapsamında, Dereyurt Göleti'nde etkinlik gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Adana'da yetiştirilen yaklaşık 15 bin sazan balığı yavrusu gölete bırakıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, gölete bırakılan yavru balıkların en az bir üreme dönemi avlanılmamasını istedi.