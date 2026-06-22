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Merkezi yönetim brüt borç stoku 14 trilyon 989,1 milyar lira oldu

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Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, merkezi yönetim brüt borç stoku mayıs sonu itibarıyla 14 trilyon 989,1 milyar lira olarak kaydedildi. Borcun 7,2 trilyon lirası TL, 7,8 trilyon lirası döviz cinsinden.

Merkezi yönetim brüt borç stoku, mayıs sonu itibarıyla 14 trilyon 989,1 milyar lira olarak belirlendi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, 31 Mayıs itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, mayıs sonu itibarıyla 14 trilyon 989,1 milyar lira oldu.

Borç stokunun 7 trilyon 204,2 milyar liralık kısmı Türk lirası, 7 trilyon 784,9 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

Kaynak: AA / Serhat Tutak
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