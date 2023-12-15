Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 67'den yüzde 65'e düştü. Bu oran gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 37.76 oranında, memur ve memur emeklisi maaşları ise yüzde 49.45 oranında artacak. Böylece en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylığı 10.332 liraya, en düşük memur aylığı ise 32.879 liraya çıkacak.

Merkez'in yıl sonu enflasyon tahminine göre hesaplandı! İşte memur ve emeklinin zamlı maaşları

Memur ve emeklilerin ocak ayında alacağı zamda enflasyon kritik bir öneme sahip. Merkez Bankası'nın aralık ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67,23'ten yüzde 65,39'a geriledi.Yüzde 65'lik enflasyonun gerçekleşmesi durumunda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 37.76, memur ve memur emeklisine ise yüzde 49.45 oranında zam yapılacak.

EMEKLİNİN YÜZDE 33'LÜK ZAAMI KESİN

Enflasyon temmuzda yüzde 9,49, ağustosta yüzde 9,09, eylülde yüzde 4,75, ekimde yüzde 3,43, kasımda ise yüzde 3,28 oranında arttı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 33,64'lük enflasyon farkını şimdiden cebe koydu.

5 AYLIK MEMUR ZAMMI YÜZDE 44,89

Memurların enflasyon farkı ise daha farklı hesaplanıyor. Memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı hesaba katıldığında enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı yüzde 44,89 oldu.

GÖZLER ARALIK VERİSİNDE

Kesin zam oranı aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla ortaya çıkacak. 5 aylık enflasyon verisinin de eklenmesiyle memur ve emeklinin ocakta alacağı zamlı maaşlar hesaplanacak.