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Merkez'in hamlesiyle kredi kartı ve kredi faizleri de yükselecek! İşte 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak yeni oranlar

Merkez Bankası'nın faizi 500 baz puan artırarak yüzde 35'e çekmesinin ardından kredi ve kredi kartı faiz oranları da yükselecek. 1 Kasım'dan itibaren kredi kartı aylık gecikme faizi yüzde 4,01'e, nakit çekimde aylık faiz oranı ise yüzde 4,47'ye çıkacak. Ticari kredi faizinde üst limit yüzde 83'e, ihracat ve yatırım kredilerinde ise yüzde 64,5'e çıkacak.