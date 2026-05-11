Merkez'in Enflasyon Hedefi Şaştı: Ekonomistler, Hedefin Yüzde 16'dan Yüzde 20'ye Revize Edilmesini Bekliyor

Haber : Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ikinci Enflasyon Raporu'nu, 14 Mayıs Perşembe günü açıklayacak. Ekonomistler ve akademisyenler, nisan ayı verileriyle yıl sonu için yüzde 16 enflasyon hedefinin tümüyle inandırıcılığını yitirdiğini belirterek, Merkez Bankası'nın enflasyon hedefini yüzde 20'ye çıkarmasını bekliyor. Ekonomistlerin, yıl sonu için enflasyon tahminleri yüzde 30 ve üzerinde bulunuyor. Ekonomistler, "Güvenin oluşması için hedeflerin revize edilmesi ve gerçekçi olması zorunlu" mesajını verdi.

Merkez Bankası Başkan Fatih Karahan, "Enflasyon Raporu 2026-II"nin tanıtımı amacıyla 14 Mayıs Perşembe günü saat 10.30'da İstanbul'da bir toplantı düzenleyecek.

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE), nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,18 oranında artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 32,37 olarak kayıtlara geçti. Bu yılın ilk dört ayını kapsayan Ocak-Nisan döneminde birikimli enflasyon yüzde 14,64'e ulaştı.

Merkez Bankası, yıl sonu hedefini yüzde 16 olarak belirlemişti. Enflasyon aralığı da yüzde 15 ile yüzde 21 bandında bulunuyordu.

Ocak, şubat, mart ve nisan aylarındaki toplam yüzde 14,64 oranındaki artışla, yüzde 16'lık hedefin yüzde 92'si yılın ilk dört ayında aşıldı. Yüzde 16 hedefinin gerçekleşebilmesi için kalan 8 ayda toplam enflasyonun yüzde 1,19'da kalması gerekiyor. Ekonomistlere göre bu durum, hedefte revizyonu kaçınılmaz kılıyor.

EKONOMİ UZMANLARININ YIL SONU HEDEFİ YÜZDE 30 ÜZERİNDE

ANKA Haber Ajansı, Merkez Bankası'nın kritik toplantı öncesinde, Türkiye'nin önde gelen ekonomist ve akademisyenlerine, Merkez Bankası'nın olası kararını sordu. İşte yanıtlar:

-Ekonomist Prof. Dr. Yaşar Uysal: Enflasyonla mücadelede inandırıcı olmak ve güven son derece önemlidir. Yıl sonu enflasyon hedefinin revize edilmesi gerekiyor. Yukarı yönlü bir hedef inandırıcılık için gereklidir. Benim, yıl sonu için enflasyon tahmin aralığım yüzde 30 ve üzeridir. Yüzde 40 dahil.

- Finans ve bankacılık uzmanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu: Merkez Bankası, yıl sonu için yüzde 16 olan hedefi, yüzde 22'ye revize edebilir. Yıl sonu için benim enflasyon tahminim yüzde 32.

-TEPAV Merkez Direktörü ve ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz: Merkez Bankası'nın, yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 20-21'e yükselteceğini düşünüyorum. Benim, yıl sonu enflasyon tahminim yüzde 30-32.

-Finans uzmanı Prof. Dr. Ramazan Aktaş: Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 19'a çıkarabilir. Benim, yıl sonu için enflasyon tahminim yüzde 30-32. Yıl sonunda, yüzde 30'un altında bir enflasyon açıklanacağını söylemek mümkün.

-Ekonomist Prof. Dr. Cem Dişbudak: Merkez Bankası, yıl sonu hedefini yüzde 16'dan yüzde 19'a revize edecek gibi görünüyor. Benim, yıl sonu enflasyon tahminim yüzde 40-42,5 düzeyinde bulunuyor.

-Yazar ve ekonomist Prof. Dr. Serap Durusoy: Emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, arz tarafındaki sorunlar ve enflasyon beklentilerindeki bozulma dikkate alındığında 2026 yıl sonu enflasyon tahmin aralığında, mevcut riskler nedeniyle yukarı yönlü düzeltmeler yapılması ihtimali çok yüksek. Ben, yüzde 27-28 bandında bir revizyon bekliyorum. Yıl sonu tahminim yuzde 30'un üzeri.

-Finans uzmanı Prof. Dr. Mete Doğanay: Merkez Bankası'nın, hedef enflasyonla ilgili yukarı yönlü bir değişiklik yapması gerektiğini söyleyebiliriz. Bu oranı, yüzde 19'a çıkarabilir. Benim, yıl sonu için enflasyon tahminim yüzde 30 dolayındadır.

-Dr. Arda Tokat: Merkez Bankası'nın, yıl sonu için yüzde 16 olan enflasyon hedefinde yukarı yönlü bir revizyon yapmasını beklerim. Yıl sonu için benim enflasyon tahminim yüzde 35.

Kaynak: ANKA