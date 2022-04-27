Merkez Bankası yeni 10 TL'lik banknotları bugünden itibaren tedavüle veriyor - Haberler

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Merkez Bankası yeni 10 TL'lik banknotları bugünden itibaren tedavüle veriyor

Haberler.com - Erdem Aksoy - Ekonomi
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Merkez Bankası yalnızca üzerindeki imzaları değiştirilmiş olan, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 10 TL'lik banknotları bugünden itibaren tedavüle veriyor. İlgili karar gece yarısı Resmi Gazete yayımlanırken, VI. tertip 10 TL'lik banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Mustafa Duman'a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu VI. tertip 10 TL'lik banknotları bugünden itibaren tedavüle verecek.

TCMB'nin konu ile ilgili duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 1211 sayılı Kanun'un Bankaya verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 10 TL'lik banknotlar bugünden itibaren tedavüle verilecek.

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III., IV. ve V. tertip 10 TL'lik banknotlara kıyasla, VI. tertip 10 TL'lik banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Mustafa Duman'a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV. ve V. tertipleriyle tamamen aynı. I., II., III., IV., V. ve VI. tertip banknotlar birlikte Tedavül edecek.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Merkez Bankası, Resmi Gazete, Ekonomi, Haberler

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