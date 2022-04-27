Merkez Bankası yeni 10 TL'lik banknotları bugünden itibaren tedavüle veriyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu VI. tertip 10 TL'lik banknotları bugünden itibaren tedavüle verecek.

BUGÜNDEN İTİBAREN TEDAVÜLE VERİLECEK

TCMB'nin konu ile ilgili duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 1211 sayılı Kanun'un Bankaya verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 10 TL'lik banknotlar bugünden itibaren tedavüle verilecek.

İMZALAR KAVCIOĞLU VE DUMAN'A AİT OLACAK

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III., IV. ve V. tertip 10 TL'lik banknotlara kıyasla, VI. tertip 10 TL'lik banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Mustafa Duman'a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

TEK FARK ÜZERİNDEKİ İMZALAR

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV. ve V. tertipleriyle tamamen aynı. I., II., III., IV., V. ve VI. tertip banknotlar birlikte Tedavül edecek.