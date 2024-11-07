Merkez Bankası toplam rezervleri 221 milyon dolar arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 1 Kasım ile biten haftada 221 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 1 Kasım ile biten haftada 221 milyon dolar artarak 159 milyar 619 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 499 milyon dolar azalarak 93 milyar 504 milyon dolardan 93 milyar 5 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 1 Kasım haftasında 720 milyon dolar artarak 65 milyar 894 milyon dolardan 66 milyar 614 milyon dolara yükseldi.

Döviz rezervi ise 93 milyar 504 milyon dolardan 93 milyar dolara düştü.