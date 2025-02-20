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Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı

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Merkez Bankası'nın rezervleri tarihi bir rekora imza attı. Yeni rapora göre, bankanın rezervleri daha önce hiç olmadığı kadar yüksek bir seviyeye ulaştı. Bu gelişme, ekonomi çevrelerinde büyük bir heyecana neden oldu ve Merkez Bankası'nın politikalarının başarısını gösterdiği yorumlarına yol açtı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 14 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 660 milyon dolar artışla 173 milyar 152 milyon dolara, swap hariç net rezerv de 71 milyar 498 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

REZERVLER REKOR KIRDI

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 14 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 748 milyon dolar artışla 100 milyar 677 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 7 Şubat'ta 96 milyar 929 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 912 milyon dolar artışla 70 milyar 563 milyon dolardan 72 milyar 475 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 14 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 660 milyon dolar artışla 167 milyar 492 milyon dolardan 173 milyar 152 milyon dolara çıktı. Öte yandan, swap hariç net rezerv olarak da bilinen tüm yükümlülüklerinden arındırılmış Merkez Bankası rezervleri de 71 milyar 498 milyon dolarla rekor kırdı.

Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
Kaynak: AA / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış.

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