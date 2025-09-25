Merkez Bankası Rezervleri 993 Milyon Dolar Arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 19 Eylül ile biten haftada 993 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 19 Eylül ile biten haftada 993 milyon dolar artarak 178 milyar 853 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 599 milyon dolar artarak 84 milyar 499 milyon dolardan 85 milyar 98 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 19 Eylül haftasında 394 milyon dolar artarak 93 milyar 361 milyon dolardan 93 milyar 755 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL