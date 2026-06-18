Haberler

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TCMB toplam rezervleri 12 Haziran haftasında 7 milyar 343 milyon dolar azalarak 152 milyar 81 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri 53,1 milyar, altın rezervleri ise 98,9 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası toplam rezervleri 12 Haziran ile biten haftada 7 milyar 343 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 12 Haziran ile biten haftada 7 milyar 343 milyon dolar azalarak, 152 milyar 81 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 130 milyon dolarlık azalışla 54 milyar 254 milyon dolardan 53 milyar 124 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 12 Haziran haftasında 6 milyar 213 milyon dolar azalarak 105 milyar 170 milyon dolardan 98 milyar 957 milyon dolara indi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı

İBB yöneticisi evinin önünden kaçırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Garip' filminin Fatoş'u yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanımadı

"Garip" filminin Fatoş'u yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanımadı
Karı-koca kaymakamlar tayin oldu! İşte görev yapacakları yeni ilimiz

Karı-koca kaymakamlar tayin oldu
İsmail Kartal'ın açıklandığını gören Alex hemen telefona sarıldı

İsmail Kartal'ın açıklandığını görünce telefona sarıldı
Vincenzo Italiano biletini kesti! Beşiktaş'ta ayrılık

Vincenzo Italiano biletini kesti! Beşiktaş'ta ayrılık
İBB Kültür AŞ yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırıldığı aracın görüntüleri ortaya çıktı

İBB yöneticisinin kaçırıldığı aracın görüntüleri ortaya çıktı
Lavrov'un AB çıkışı Bakan Fidan'ı güldürdü

Lavrov'un sözleri Bakan Fidan'ı güldürdü
Kate Middleton'dan Royal Ascot'a dönüş! Aynı elbiseyle dikkat çekti

Kate Middleton'dan Royal Ascot'a dönüş! Aynı elbiseyle dikkat çekti