Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
TCMB toplam rezervleri 12 Haziran haftasında 7 milyar 343 milyon dolar azalarak 152 milyar 81 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri 53,1 milyar, altın rezervleri ise 98,9 milyar dolar oldu.
Merkez Bankası toplam rezervleri 12 Haziran ile biten haftada 7 milyar 343 milyon dolar azaldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 12 Haziran ile biten haftada 7 milyar 343 milyon dolar azalarak, 152 milyar 81 milyon dolar oldu.
Brüt döviz rezervleri 1 milyar 130 milyon dolarlık azalışla 54 milyar 254 milyon dolardan 53 milyar 124 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 12 Haziran haftasında 6 milyar 213 milyon dolar azalarak 105 milyar 170 milyon dolardan 98 milyar 957 milyon dolara indi. - İSTANBUL