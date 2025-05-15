Merkez Bankası Rezervleri 5,8 Milyar Dolar Artarken Toplam 144,3 Milyar Dolar Oldu

Merkez Bankası Rezervleri 5,8 Milyar Dolar Artarken Toplam 144,3 Milyar Dolar Oldu
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 9 Mayıs ile biten haftada toplam rezervlerinin 5 milyar 811 milyon dolar arttığını açıkladı. Brüt döviz rezervleri ve altın rezervleri de önemli artışlar gösterdi.

Merkez Bankası toplam rezervleri 9 Mayıs ile biten haftada 5 milyar 811 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 9 Mayıs ile biten haftada 5 milyar 811 milyon dolar artarak 144 milyar 343 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 3 milyar 645 milyon dolar artarak 57 milyar 577 milyon dolardan 61 milyar 222 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 9 Mayıs haftasında 2 milyar 166 milyon dolar artarak 80 milyar 955 milyon dolardan 83 milyar 121 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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