Merkez Bankası Rezervleri 2 Milyar Dolar Artış Gösterdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 29 Ağustos ile biten haftada 2 milyar 30 milyon dolar artarak 178 milyar 357 milyon dolara çıktı.

Brüt döviz rezervleri 59 milyon dolar azalarak 91 milyar 90 milyon dolardan 91 milyar 31 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 29 Ağustos haftasında 2 milyar 89 milyon dolar artarak 85 milyar 237 milyon dolardan 87 milyar 326 milyon dolara çıktı. - İSTANBUL