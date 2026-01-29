Haberler

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 23 Ocak haftasında 10 milyar 437 milyon dolar artışla 215 milyar 614 milyon dolara ulaştı. Brüt döviz rezervleri 2 milyar 47 milyon dolar artarken, altın rezervleri 8 milyar 390 milyon dolar yükseldi.

Brüt döviz rezervleri 2 milyar 47 milyon dolar artarak 84 milyar 155 milyon dolardan 86 milyar 202 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 23 Ocak haftasında 8 milyar 390 milyon dolar artarak 121 milyar 22 milyon dolardan 129 milyar 412 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
