Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 23 Ocak ile biten haftada 10 milyar 437 milyon dolar artarak 215 milyar 614 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 2 milyar 47 milyon dolar artarak 84 milyar 155 milyon dolardan 86 milyar 202 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 23 Ocak haftasında 8 milyar 390 milyon dolar artarak 121 milyar 22 milyon dolardan 129 milyar 412 milyon dolara yükseldi.