Merkez Bankası reeskont kredilerinde faiz maliyetini düşürdü
Merkez Bankası, ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde toplam faiz maliyetini düşürdü.
İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde toplam faiz maliyeti düşürüldü.
POLİTİKA FAİZİNİN BELİRLİ BİR ORANI ESAS ALINACAK
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, iskonto oranı hesaplamasında değişiklik yapılarak ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi hesaplamada politika faizinin belirli bir oranının esas alınması kararlaştırıldı.
YÜZDE 29,93 OLARAK UYGULANACAK
Bu kapsamda, güncel reeskont kredisi toplam faiz maliyeti yüzde 29,93 olarak uygulanacak.