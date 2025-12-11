Merkez Bankası, Faizi 150 Baz Puan İndirdi: "Enflasyon Beklentileri Dezenflasyon Süreci Açısından Risk Unsuru Olmaya Devam Etmektedir"

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38 düşürdü. TCMB'den yapılan açıklamada, Kasım ayında tüketici enflasyonunun "beklenenden düşük" gerçekleştiği belirtilerek, "Son çeyreğe ilişkin öncü göstergeler talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin sürdüğüne işaret etmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme işaretleri göstermekle birlikte dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir" denildi.

Para Politikası Kurulu (PPK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplandı. Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 39,5'ten yüzde 38'e indirilmesine karar verdi. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 42,5'ten yüzde 41'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 38'den yüzde 36,5'e indirdi.

TCMB'den yapılan açıklamada, Kasım ayında tüketici enflasyonunun gıda fiyatlarındaki gelişmelerle birlikte "beklenenden düşük" gerçekleştiği kaydedilerek, enflasyonun ana eğiliminin ekim ve kasım aylarında gerilediği belirtildi.

Üçüncü çeyrekte dönemlik büyümenin öngörülenden yüksek gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, "Son çeyreğe ilişkin öncü göstergeler talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin sürdüğüne işaret etmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme işaretleri göstermekle birlikte dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir" denildi.

"Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır"

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşunun talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecepi vurgulanan açıklamada, Kurul'un politika faizine ilişkin atacağı adımları enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde "dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde" belirleyeceği aktarıldı. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir. Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."