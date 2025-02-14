Merkez'in yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,30'a yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını duyurdu. Ankete göre, katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi yükselirken, dolar/TL tahmini ise geriledi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Anket sonuçlarına göre, yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi ocak ayında yüzde 27,05 iken, şubat ayında yüzde 28,30'a çıktı.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 25,38'den yüzde 25,26'ya hafif gerilerken, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 17,72'den yüzde 17,26'ya indi.

DOLAR/TL BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi ocakta 43,03 seviyesindeyken, şubat ayında 42,89'a geriledi. 12 ay sonrası dolar/TL kuru tahmini ise ocakta 43,81 iken, şubat anketinde 43,96 olarak güncellendi.

FAZİ ORANI BEKLENTİSİ AZALDI

Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (politika faizi) için üç ay sonrası beklentisi, yüzde 40,91'den yüzde 40'a düştü. Ankette, 2025 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,1'den yüzde 3'e gerilerken, 2026 yılı için büyüme tahmini yüzde 3,9 olarak sabit kaldı.

KATILIMCI PROFİLİ

Her ay düzenlenen Piyasa Katılımcıları Anketi, 54 finansal sektör ve 18 reel sektör temsilcisi olmak üzere toplam 72 katılımcıyla gerçekleştiriliyor.