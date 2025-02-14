ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek F-35 kararı

ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek karar
Kur'an-ı Kerim'e küstah saldırı! Yakalanıp tekme tokat dövüldü

Kur'an-ı Kerim'e küstah saldırı! Neyse ki biri çıkıp haddini bildirdi
Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar! Kemikleri toz haline gelmiş

Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar
Okan Buruk'a maç sonu soğuk duş

Okan Buruk'a maç sonu soğuk duş

Merkez'in yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,30'a yükseldi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkez Bankası'nın şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 27,05'ten yüzde 28,30'a yükseldi. Dolar/TL kuru beklentisi 42,89'a gerilirken, faiz oranı beklentisi azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını duyurdu. Ankete göre, katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi yükselirken, dolar/TL tahmini ise geriledi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Anket sonuçlarına göre, yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi ocak ayında yüzde 27,05 iken, şubat ayında yüzde 28,30'a çıktı.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 25,38'den yüzde 25,26'ya hafif gerilerken, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 17,72'den yüzde 17,26'ya indi.

DOLAR/TL BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi ocakta 43,03 seviyesindeyken, şubat ayında 42,89'a geriledi. 12 ay sonrası dolar/TL kuru tahmini ise ocakta 43,81 iken, şubat anketinde 43,96 olarak güncellendi.

FAZİ ORANI BEKLENTİSİ AZALDI

Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (politika faizi) için üç ay sonrası beklentisi, yüzde 40,91'den yüzde 40'a düştü. Ankette, 2025 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,1'den yüzde 3'e gerilerken, 2026 yılı için büyüme tahmini yüzde 3,9 olarak sabit kaldı.

KATILIMCI PROFİLİ

Her ay düzenlenen Piyasa Katılımcıları Anketi, 54 finansal sektör ve 18 reel sektör temsilcisi olmak üzere toplam 72 katılımcıyla gerçekleştiriliyor.

Merkez'in yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,30'a yükseldi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
img

Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya sürpriz destek
img

Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar
img

Terim'e Arabistan'da bir darbe daha
500

Yorumlar (13)

Haber YorumlarıAlpmurat İpek:

enflasyonun yükselmesi önemli değil kafanıza göre ayar veriyorsunuz zaten.

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımüfeyir Kaplan:

bu eflasyonla dünya birincisi olacaz

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKml Acr:

Bu kafayla daha çooook yükseltirsiniz.

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Uçar:

bu m.b. başkanıda tutmadı değiştirin :)

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Emekli, asgari ücretli zamları belli olduktan sonra revize edin bakalım. Bu dünyanın öbür tarafı da var ey merkez bankası, ey TUIK

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHüso Fıso:

Devlet içindekiler tasarruf etmedikçe hiç bir şey düzelmez.

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıV Gungordu:

bizde beklentileri yükseltelim mi ??

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDoğuş:

Beklentimi:)))tuike bir telefon tamamdır

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKim kimse:

Şahlanan bir ülkede 1 doları TL ye karşı 40 kat yükseldiği ve bunu başarı olarak bize gösterenler mi kendini kandırıyor bizimi kandırıyor.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHüso Fıso:

Sarayın kadroları tasarruf etmedikçe değişen bir şey olmaz.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesi için yeni karar

Eylem Tok ve oğlu için gece yarısı yeni karar
Kuzey Kore'den ABD'ye uyarı: Kendi başlattığınız yangında yanmayın

Trump'ı açık açık tehdit etti: Kendi başlattığınız yangında yanmayın
Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi

Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi
Mert Hakan'dan Galatasaray maçı oynanırken flaş paylaşım

Galatasaray maçı oynanırken telefonu eline aldı
Antalya-Astana seferini yapan uçak yolcuların kavgası nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı

3 kadının karıştığı kavga uçağa acil iniş yaptırdı
Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti

Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki ABD'li eşi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.