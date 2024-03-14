Merkez Bankası'nın toplam rezervleri son bir haftada 386 milyon dolar azaldı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 8 Mart ile biten haftada 386 milyon dolar azaldı. Brüt döviz rezervleri düşerken, altın rezervleri ise arttı.

BİR HAFTADA 386 MİLYON DOLAR AZALDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 8 Mart ile biten haftada 386 milyon dolar azalarak, 130 milyar 533 milyon dolar oldu.

DÖVİZ REZERVLERİ 77 MİLYAR DOLARA İNDİ

Brüt döviz rezervleri 2 milyar 726 milyon dolarlık azalışla 80 milyar 511 milyon dolardan 77 milyar 785 milyon dolara indi.

ALTIN REZERVLERİ 52 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Altın rezervleri ise 8 Mart haftasında 2 milyar 340 milyon dolar artarak 50 milyar 408 milyon dolardan 52 milyar 748 milyon dolara yükseldi.