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Merkez Bankası net rezervlerinde büyük artış! Kasadaki miktar 15 milyar doları aştı

Ekonomi Haberleri

Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan'ın ekonomi yönetiminde dümene geçmesinin ardından toparlanma sinyalleri gelmeye devam ediyor. Yeni yönetimle birlikte Merkez Bankası'nın rezervlerinde dikkat çeken bir yükseliş kaydedildi. Geçen hafta 4.8 milyar dolar artış yaşayan net rezervler, 15.7 milyar dolara ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in, Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesiyle ekonomide toparlanma süreci devam ediyor. Yeni ekonomi yönetiminin uyguladığı politikalar meyvesini vermeye başlarken, ekonomideki hareketlenme Merkez Bankası rezervlerine de yansıdı. Merkez Bankası net rezervleri geçen hafta 4.8 milyar dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın net rezervlerinde geçen hafta önemli düzeyde bir toparlanma izlendi. TCMB verilerine göre net rezervler 10.9 milyar dolardan 15.7 milyar dolara yükseldi.

Brüt rezervlerdeki toparlanma ise daha sınırlı kaldı. Verilere göre brüt rezervler 4 Ağustos haftasında 113,8 milyar dolardan 115,6 milyar dolara yükseldi.

Analistler, rezerv artışlarının, Kur Korumalı Mevduatların (KKM) dönüşlerinin rekor seviyede olduğu ağustos ayında da devam etmesine dikkati çekerek, ekonomi yönetimi tarafından seçim sonrası atılan adımların söz konusu seyirde etkili olduğunu ifade etti.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Merkez Bankası Finans Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

hüseyin akgül:

gidişat hiç iyi değil neden piyasanın ateşi düşeceği yerde yükseliyor

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aristoteles:

Halk perişan halk ac bunlar goygoyda girdiyse bi ihaleyle cıkar

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