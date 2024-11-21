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Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanacak

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Merkez Bankası faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.

EKONOMİSTLER AYNI TAHMİNDE BİRLEŞTİ

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, kasım ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. TCMB'nin yapılacak PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 49,10 olarak hesaplandı. Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 6'sı yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 48,5 ve 3'ü yüzde 47,5 olacağını öngördü.

Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanacak
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Haberleri izliyorum ve yorumlara dikkat ediyorum da ; artık hiç kimsenin ekonomi ekibine inancı kalmamış. Merkez Bankası Başkanının önceki konuşmasını okudum tane tane. Arasından bizleri ilgilendirecek tek cümle çıkartamadım. Mikrofonun karşısına geçen, her şeyi halletmiş! Güllük gülistanlık olmuşuz gibibkonismaya devam ediyorlar. Özellikle emeklileri ve getirdiginiz duruma bir bakınız. Asgari ücret ve emeklinin anasını ağlarınız ne yazık ki! Bu "AH" ile yaşamak z0runda kalacaksınız. TIN tabii.

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Haber YorumlarıAhmed Yazanoğlu:

Ülkemizdeki tek pahalık sebebi merkez bankası çünkü 2 yıl önce faiz bir düşürdü. Doları 18 tl yaptı. Ondan sonra ülkemizde her şey pahalaştı bir türlü enfelasyon durduramiyorlar

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Haber YorumlarıMustafa Öksüz:

faiz indirimi veya başka bir şey için bu ekonomist arkadaşlar hep aralarında anket mi yapıyormuş İşleri yokmu bunların boş adamlar anket mi yapmaya başladı artık:)))

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Haber YorumlarıA Alkan:

0,5 düşürecekler

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

Nas var diyerek başlayan ve parasi olana parasını 5 katlatan sistem nasa rahmen devam ediyor şu anda beş milyon liranın aylık faizi üç yüz bin lira böyle kıyak parayı kolay kolay kimse bırakmaz

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Haber Yorumlarıölümlü insan:

Düne kadar faiz haram diyenler şimdi en yüksek faizi veriyor

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Ziraat Bankasının ambleminde ki sadece 'a' harfi değişikliği nedeniyle 2 bin tabela değiştirildi ve harcanan para 1 milyar. Ne gerek vardı bir harf değişikliği nedeniyle bu kadar para harcanmasına.

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Haber YorumlarıOsman İLÇİ:

Bütün dünya Merkez Bankası kararına kilitlenecek ??

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Haber YorumlarıKemal Öztürk:

Ekonomist kim bir halt bildikleri yok

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