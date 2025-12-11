Uzmanlardan faiz kararına ilişkin değerlendirme: 'MB doğru adım attı, piyasalar olumlu karşıladı'

BULLS Yatırım Yurtiçi Satış Direktörü Evren Çakarer ve Bulls Portföy Finansal Analisti Salih Oğuzhan Sever, Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38 seviyesine çekmesini değerlendirdi. Sever, "Merkez Bankası her adımını temkinli, veri odaklı ve jeopolitik riskleri gözeterek atıyor. Faiz indirimi piyasa tarafından olumlu ve anlaşılır bulundu" dedi. Çakarer ise "Merkez Bankası doğru bir adım attı. Temkinli yaklaşımın 2026'da da devam edeceğini öngörüyoruz" diye konuştu.

Yılın son çeyreğinde büyümenin öngörülerin üzerinde gerçekleştiğini belirten Sever, "Eylül ayında yükselen ana eğilim ekim ve kasımda sınırlı şekilde geriledi. Kasım ayı enflasyonu özellikle gıda fiyatlarındaki gelişmelerle birlikte beklentilerin altında kaldı" ifadelerini kullandı. Sever, 150 baz puanlık indirim piyasa beklentileriyle uyumlu olduğunu, gelen açıklamaların da piyasa tarafından olumlu ve anlaşılır bulunduğunu söyledi.

'PİYASALARDA AŞIRI OYNAKLIK BEKLEMİYORUZ'

Bulls Yatırım Yurtiçi Satış Direktörü Evren Çakarer ise faiz indirimlerinin artık daha yavaş ve kontrollü ilerlediğini belirterek:

"Merkez Bankası'nın hızlı adımlar atmaması, olası risklere karşı elini güçlü tutuyor. Bu nedenle piyasalarda sert hareketler beklemiyoruz. Daha yatay ve dengeli bir seyrin devam edeceğini düşünüyoruz. Yüksek faiz ortamı reel sektör üzerinde maliyet baskısı yarattı, ancak mevcut temkinli yaklaşım önümüzdeki yıl sanayi, reel sektör ve finansal piyasalara destek olacak." Piyasanın faiz kararına sakin ve dengeleyici bir tepki verdiğini belirten Çakarer, "Merkez Bankası doğru bir adım attı. Sonsöz olarak, temkinli yaklaşımın 2026'da da devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.