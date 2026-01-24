Haberler

Zorunlu karşılıklarda değişiklik

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, makrofinansal istikrarı güçlendirmek amacıyla zorunlu karşılık oranlarında değişiklik yaptı. Yurt dışından temin edilen 1 yıla kadar vadeli Türk lirası borçlar için oranlar artırıldı.

Zorunlu karşılıklarda değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Zorunlu karşılıklarda değişiklik yapılmasına dair Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişiklikler hakkında Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, makrofinansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek amacıyla yurt dışından temin edilen 1 yıla kadar vadeli Türk lirası borçlara uygulanan zorunlu karşılık oranlarında aşağıdaki değişiklikleri yapmıştır. Türk lirası cinsi yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar ve yurt dışından kullanılan krediler için zorunlu karşılık oranları 2 puan artırılarak; 1 aya kadar vadede yüzde 20'ye, 3 aya kadar vadede yüzde 16'ya, 1 yıla kadar vadede yüzde 14'e yükseltilmiştir. Ayrıca, 1 yıla kadar vadeli yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu ve yurt dışı merkeze olan yükümlülükler için zorunlu karşılık oranı yüzde 14'e yükseltilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
