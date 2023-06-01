Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduat için yeni karar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı mevduat uygulaması için yeni karar aldı. Buna göre, bankalara gönderilen yazıda, kur korumalı mevduat hesaplarına önden prim ödemesi yapılmaması istendi. 1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek KKM hesaplarında prim ödemesi vade sonunda yapılabilecek. Prim ödemeleri TL olarak yapılacak.

İŞTE BANKALARA GÖNDERİLEN O YAZI

TCMB'den bankalara gönderilen yazıda "1 Haziran 2023 tarihinden itibaren açılacak / yenilenecek hesaplara kur farkı üzerine ek menfaat / getiri adı altında yapılacak ilave her türlü ödemenin vade sonunda tarafınızca yapılacak faiz hesaplamasına dahil edilmesi ve tarafımıza bildirilmesi; Bankamızca kur farkı ödemelerinin faiz ve ek menfaat/getiri toplamı üzerinden yapılması gerektiği ayrıca bu tarihten itibaren açılacak/yenilenecek hesaplarda ek menfaat/getirinin Türk lirası cinsinden verilmesi ve söz konusu ek menfaat/getirilerin vade sonunda ödenmesi (peşin ödeme yapılmaması) hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz" denildi.