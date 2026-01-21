Haberler

Merkez Bankası'ndan yeni Papara kararı

Merkez Bankası'ndan yeni Papara kararı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Papara Elektronik Para A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin kararını, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı sonrası geri çekti.

  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Papara Elektronik Para A.Ş.'nin faaliyet izninin iptali kararını kaldırdı.
  • Papara Elektronik Para A.Ş.'nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni 31 Ekim 2025 tarihinde iptal edilmişti.
  • Ankara 25. İdare Mahkemesi, 9 Aralık 2025 tarihli ara kararla Papara lehine yürütmenin durdurulmasına karar vermişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Resmi Gazete'de bugün yayımlanan tebliğ ile Ankara 25. İdare Mahkemesi'nin yürütmenin durdurulması kararı gerekçe gösterilerek Papara Elektronik Para A.Ş.'nin "faaliyet izninin iptali" kararını kaldırdı.

31 EKİM'DE FAALİYET İZNİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Resmi Gazete'nin 31 Ekim 2025 tarihli sayısında yayımlanan 30 Ekim 2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı Banka Meclisi Kararı ile Papara Elektronik Para A.Ş.'nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni 6493 sayılı Kanun kapsamında iptal edilmişti.

MAHKEME PAPARA LEHİNE KARAR VERMİŞTİ

Papara, kararın iptaline yönelik olarak yürütmenin durdurulması talepli Ankara 25. İdare Mahkemesi'nde açılan davaya dair 16 Aralık'ta bir açıklama yapmıştı.

Papara'nın açıklamasında "Davada verilen 09.12.2025 tarihli ara kararla şirketimiz lehine yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, Papara sistem ve altyapısının yeniden aktif hale getirilmesini takiben faaliyetlerine devam edecektir." denilmişti.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Trump'ın uçağında panik anları! Tedbir amacıyla ABD'ye geri döndü

Davos'a gitmek için havalanan Trump'ın uçağında panik anları
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Narlıdere Kaymakamı'nın ziyareti büyük tartışma yarattı

Kaymakamın ziyareti ilçeyi karıştırdı
Alarmları kurun! Osimhen bu akşam tarih yazabilir

Alarmları kurun! Bu akşam tarih yazabilir
'Hapse giren adamdan sanatçı olmaz' demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var

"Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Bayhan'a bir teklifi var
Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta 3. turda

Helal olsun sana! Zeynep Sönmez'den tarihi başarı
Narlıdere Kaymakamı'nın ziyareti büyük tartışma yarattı

Kaymakamın ziyareti ilçeyi karıştırdı
Bayrampaşa Belediyesi'ne yeni operasyon

Belediyeye yeni operasyon! 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Real Madrid taraftarından Vinicus Junior'a protesto

Kriz büyüyor! Fotoğrafı ekrana geldi, tüm stat ıslıkladı