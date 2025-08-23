Merkez Bankası duyurdu! Kur Korumalı Mevduat uygulaması sona erdi

Merkez Bankası duyurdu! Kur Korumalı Mevduat uygulaması sona erdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kur Korumalı Mevduat hesap açma ve yenileme işlemlerinin sonlandırıldığını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kur Korumalı Mevduat (KKM)'ye aldığı son kararı kamuoyu ile paylaştı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada uygulamanın sona erdiği duyuruldu.

KUR KORUMALI MEVDUAT SONA ERDİ

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir. Bu tarih öncesinde açılmış hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili tebliğler yürürlükten kaldırılacaktır.

Bu karar ile birlikte KKM'nin TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef kaldırılmıştır. Bu çerçevede zorunlu karşılık faiz ve komisyon düzenlemeleri gözden geçirilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

RESMİ GAZETE'DE DE YAYIMLANDI

Söz konusu karar Resmi Gazete'de de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Merkez Bankası duyurdu! Kur Korumalı Mevduat uygulaması sona erdi

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Ekonomi
Balıkesir beşik gibi! Aynı yerde bir deprem daha

Balıkesir beşik gibi! Aynı yerde bir deprem daha
Orman yangını kabusu! Dört kentten alevler yükseldi

Alevler hızla büyüdü! Tam dört kentte orman yangını çıktı
Yemen'den İsrail'e füze saldırısı! Sirenler çaldı

Netanyahu'yu dumura uğratan saldırı!
Savaş 'Yasak Bölge'ye taşındı: Çernobil'de çok sayıda patlama ve uçaksavar sesleri

Savaş Yasak Bölgeye taşındı! Çernobil'de patlama ve uçaksavar sesleri
Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz'dan Kerem Aktürkoğlu için flaş sözler

Aziz Yıldırım'ın kızından Kerem Aktürkoğlu için flaş sözler
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Tayyip İstifa

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKaya Kartalı:

hadi lan ordan

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıFatih Tasti:

simdi sapa oturdunuzmu

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyoğlu Belediyesi'nde başkan vekili CHP'nin adayı Sefer Karaahmetoğlu oldu

Kıran kırana yarış! Beyoğlu Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
Kamu İşveren Heyeti'nden yeni hamle! Hakem Kurulu'na başvurdular

Memur zammı düğümünün çözüleceği adres belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.