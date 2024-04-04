Merkez Bankası dövizde alıcı pozisyonuna geçti

Merkez Bankası'nın son açıkladığı politika faizi kararında 500 baz puanlık artışa giderek faizleri yüzde 50 seviyesine çıkarması ve 31 Mart yerel seçimleri sonrasında dolarda dengeler değişmeye başladı. Merkez Bankası'nın dün itibarıyla döviz piyasalarında alıcı pozisyonuna geçtiği belirtildi.

ALINAN DÖVİZ MİKTARI AÇIKLANMIYOR

Bloomberg HT'nin haberine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın döviz alımları dolar kurunun 31,90 TL seviyesine düşmesiyle başladı. TCMB'nin döviz alımları doğrudan müdahale kapsamına girmediği için toplam döviz alım miktarıyla ilgili açıklama yapılmıyor.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİNDE DÜŞÜŞ

TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleriyle ilgili yapılan veri açıklamasında 29 Mart itibarıyla brüt döviz rezervleri 1 milyar 934 milyon dolar azalışla 68 milyar 748 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 22 Mart'ta 70 milyar 681 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 1 milyar 215 milyon dolar artışla 53 milyar 163 milyon dolardan 54 milyar 378 milyon dolara yükseldi. Merkez Bankasının toplam rezervleri, 29 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 718 milyon dolar gerileyerek 123 milyar 844 milyon dolardan 123 milyar 126 milyon dolara indi.