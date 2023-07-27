Merkez Bankası Başkanı'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon sonuç sözü hakkında ne düşünüyorsunuz?

Enflasyon Raporu'nu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'a, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon sonuç sözü hakkında ne düşünüyorsunuz?" diye soruldu. Soruya yanıt vermekten kaçınan Erkan, "Merkez Bankası Başkanı olarak benden hiçbir zaman siyasi yorum duyamayacaksınız" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, göreve gelmesinin ardından açıkladığı 2 faiz kararının ardından bugün de yılın 3. Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3'ten yüzde 58'e yükseltildiğini söyleyen Erkan, enflasyondaki yükselişin bir süre devam edeceğini ve alınan kararların 2024'ün ikinci çeyreğinde etkisini göstereceğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SÖZÜ SORULDU

Daha sonra soru cevap kısmına geçen Erkan'a "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon sonuç sözü hakkında ne düşünüyorsunuz?" diye soruldu.

"BENDEN HİÇBİR ZAMAN SİYASİ YORUM DUYAMAYACAKSINIZ"

Soruya yanıt vermekten kaçınan Erkan, "Merkez Bankası Başkanı olarak benden hiçbir zaman siyasi yorum duyamayacaksınız" ifadelerini kullandı.