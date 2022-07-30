Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan İSO başkanına çağrı: Bir kısmını bozsunlar, döviz başka bir yere gelir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) Meclisi'nin temmuz ayı olağan toplantısındaki konuşmasında döviz alan şirketlere değinen bir açıklama yaptı.

Kavcıoğlu, açıklamasında savaşın çıkışından sonra altı ay içinde kurumsal firmaların aldığı dövizin bozdurulmasının kuru farklı yere getireceğini belirterek İSO başkanından bu firmaların açıklamasını rica etti.

Kavcıoğlu'nun burada yaptığı konuşmanın içinde "Firmalar 24 Şubat'tan haziran ayına kadar 55 milyar dolar bankacılık kesiminden kredi kullanarak döviz aldılar.Başkanımdan da rica ediyorum, lütfen açıklayın bu dövizleri bozsunlar. Bir kısmını bozsalar kur başka bir yere gelir." şeklindeki açıklaması yankı buldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) şirketlerin TL cinsi kredi kullanımına döviz varlığı sınırı getirme adımına da değinen Kavcıoğlu, şöyle devam etti:

"Hesabında 100 milyon dolar varken, 50 milyon dolar daha alıp hesabına koyanlara krediyi vermeyeceğiz. ISO'dan bütün her yere ilan ediyorum. O yüzde 10'un anlamı da bu. Biz kimsenin döviz almasına karışmıyoruz. Yüzde 10'un anlamı dediğim gibi hesabında çok fazla döviz varken yani riskini karşılayacak döviz varken yüzde 10'unu oraya tekabul ediyor. Hâlâ bankalardan ucuz kredi kullanıp döviz almanın önüne geçmektir. Buna başkanın buradaki odadaki yöneticilerin engel olması lazım. Başkanımdan da rica ediyorum, lütfen açıklayın. Bu dövizleri bozsunlar. Bir kısmını da bozsalar bugün döviz başka bir yere gelir. Bakın sadece 24 Şubat'tan haziran ayına kadar bankalarda ucuz kredi kullanan kurumsal firmaları söylüyorum, sadece 55 milyar dolar döviz aldılar."