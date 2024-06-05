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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL'lik banknotlar mı geliyor?

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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 500 ve 1000 liralık banknotların çıkıp çıkmayacağına dair iddialara yanıt verdi. Karahan, üst banknotlara ihtiyaç olup olmadığının teknik analizler sonucu belirleneceğini ve bu konuda birimlerin çalıştığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 500 ve 1000 liralık banknotlara ihtiyaç olacağına ilişkin iddialara son noktayı koydu. Karahan, üst banknotlara ihtiyaç olup olmadığının teknik analizler sonucu ortaya çıktığını belirterek, bu konuda birimlerin çalıştığını ifade etti. Karahan, bir karar verildiğinde bunun kamuoyuyla şeffaflık çerçevesinde paylaşılacağını ifade etti.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumunda enflasyon hedefinden TÜİK verileri, tasarruf tedbirlerine kadar pek çok konuda açıklama yaptı. Karahan, 1000 ve 500 TL'lik banknotlarla ilgili sorulan soruyu da cevapladı.

500 VE 1000 TL'LİK BANKNOT ÇIKACAK MI?

Sunum sonrası milletvekillerinin sorularını cevaplayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 500 ve 1000 liralık banknotlara ihtiyaç olacağına ilişkin sorulan soruya da açıklık getirdi.

Karahan, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, küpür kompozisyonunu sizin dediğiniz şekilde ve farklı göstergelerle yakından takip ediyoruz. Üst banknota ihtiyaç olup olmadığı teknik analizler sonucunda ortaya çıkıyor, bu konuda birimlerimiz çalışıyor, incelemelerimiz devam ediyor. Bir karar verildiğinde, bu, kamuoyuyla şeffaflık çerçevesinde paylaşılacaktır."

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Merkez Bankası Fatih Karahan Finans Ekonomi Haberler

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Yorumlar (1)

mhmt Asln:

İhtiyaç olduğunu sağır sultan biliyor.

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