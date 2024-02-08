Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Akçay: 7 aydır kopan bağlantıları tekrar ihdas ediyoruz

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, yılın ilk enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında konuştu. Akçay, "Fonlama maliyeti ile mevduat faizi bağlantısı kopmuş, politika faizi ile enflasyon oranı bağlantısı kopmuş, faiz kur bağlantısı kopmuş. Biz 7 aydır bu kopan bağlantıları tekrar ihdas ediyoruz" dedi.

CEVDET AKÇAY'DAN GÜNDEM YARATAN SÖZLER

Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifası sonrasında adı o dönem başkanlık için de geçen TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay şu ifadeleri kullandı; "İçinde bulunduğumuz durumu size hatırlatayım. Fonlama maliyeti ile mevduat faizi bağlantısı kopmuş, politika faizi ile enflasyon oranı bağlantısı kopmuş, faiz kur bağlantısı kopmuş. Biz 7 aydır bu kopan bağlantıları tekrar ihdas ediyoruz.

"ENFLASYON HEDEFİNDE İDDİASIZ MERKEZ BANKASI OKSİMORONDUR"

Çok zor, modellemeyi bilen arkadaşlar dediğimi iyi anlayacaktır. Çok zor değil imkansıza yakın. Enflasyonda yüzde 36 hedefini değiştirmekten ziyade, o hedefe bizi sürekli yakınsatacak önlemleri devreye sokmak çok daha anlamlı. Öbür türlü yaptığınız işe olmayan bir önem atfediyor olursunuz çünkü bu normalleşme süreci, biriken veri ile bağlantıların tekrar kurulmasıyla birlikte uygun ortamı sağlayacak.

"HEDEFİN İMKANSIZ OLDUĞUNU GÖRDÜĞÜMÜZDE TEDBİRLERİ ALIRIZ"

Enflasyonda 36 hedefi iddialı mı? Evet iddialı. Ama iddiasız hedef ortaya koyan merkez bankası bence oksimorondur zaten. İddialı ama erişilebilir bir hedef, enflasyonu aşağı indirmekte veya enflasyonu düzeltmekte iddiasız ve rahat ulaşılabilir bir hedeften çok daha iyidir. Dolayısıyla yaptığımız şeyin doğruluğuna biz fena halde inanıyoruz. Hedefin imkansız olduğunu gördüğümüzde gerekli tedbirleri alırız" dedi.