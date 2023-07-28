Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Görevden Alındı

Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Yerlerine Cumhurbaşkanı Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Hatice Karahan ile Fatih Karahan ve Osman Cevdet Akçay atandı.

Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Yerlerine Cumhurbaşkanı Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Hatice Karahan ile Fatih Karahan ve Osman Cevdet Akçay atandı.

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre Merkez Bankası'nda üç başkan yardımcısı görevinden alındı.

Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı.

Yerlerine Cumhurbaşkanı Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Hatice Karahan ile Fatih Karahan ve Osman Cevdet Akçay atandı.