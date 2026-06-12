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TCMB'nin haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı

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TCMB'nin haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE artış beklentisi yüzde 28,94'ten yüzde 29,14'e çıkarken, büyüme beklentisi yüzde 3,2'ye geriledi. Dolar/TL beklentisi ise 12 ay sonrası için 55,72'ye yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 28,94'ten yüzde 29,14'e yükseldi.

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 1,52 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,36'ya indi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 28,94'ten yüzde 29,14'e yükseldi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,82'den yüzde 23,81'e, 24 ay sonrası için ise yüzde 18,43'ten yüzde 18,29'a geriledi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,5711'den 51,4692'ye gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 54,6923'ten 55,7196'ya çıktı.

Bir önceki anket döneminde 47,8 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 49,2 milyar dolara, gelecek yıl için de 41,6 milyar dolardan 42,5 milyar dolara yükseldi.

Cari yıl için büyüme beklentisi yüzde 3,2'ye geriledi

Ankette cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,3'ten yüzde 3,2'ye gerilerken, gelecek yıl için beklenti yüzde 4,1 seviyesinde sabit kaldı.

Ankette TCMB'nin politika faizine ilişkin ilk toplantı beklentisi yüzde 37, ikinci toplantı beklentisi yüzde 37 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 36,34 oldu.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 30,14'e geriledi.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
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