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Mercedes-Benz'in Faaliyet Karı İlk Çeyrekte Azaldı

Mercedes-Benz'in Faaliyet Karı İlk Çeyrekte Azaldı
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Mercedes-Benz, ilk çeyrekte Çin'deki zayıf lüks otomobil satışları ve ABD tarifelerinin etkisiyle faaliyet karının yüzde 40,7 azaldığını açıkladı. Şirketin net karı da yüzde 43 düştü ve toplam satışlar da geriledi.

Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz'in faaliyet karı, ilk çeyrekte Çin'deki zayıf lüks otomobil satışları nedeniyle azalırken, şirket ABD tarafından açıklanan tarifelerin kazançlarını olumsuz etkileyebileceğini bildirdi.

Mercedes-Benz, yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu.

Şirketin ocak-mart döneminde düzeltilmiş faaliyet karı (FAVÖK), geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40,7 azalışla 2 milyar 289 milyon avroya geriledi. Şirketin net karı ise yaklaşık yüzde 43 düşüşle 1 milyar 731 milyon avroya indi.

Söz konusu dönemde satışlar yüzde 7,41 azalarak 33,22 milyar avroya geriledi.

Alman üreticinin araç teslimatları, ilk çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,6 düşerek 446 bin 300 adede geriledi.

Şirket açıklamasında, ABD tarafından otomobil ithalatına yönelik açıklanan gümrük tarifelerinin tamamının yürürlüğe girmesi ve yıl sonuna kadar yürürlükte kalması durumunda Mercedes-Benz'in faaliyet karının, serbest nakit akışının ve satış gelirlerinin "olumsuz etkileneceği" belirtildi.

Açıklamada, "Tarife politikaları, hafifletici tedbirler ve bunların özellikle müşteri davranışları ve talep üzerindeki potansiyel doğrudan ve dolaylı etkilerine ilişkin mevcut oynaklık, yılın geri kalanı için iş gelişimini güvenilir bir şekilde değerlendirmek için çok yüksek." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
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