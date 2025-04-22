Menenjit: Erken Tanı ve Aşılama ile Korunma Önemli

Medipol Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel, hızlı ilerleyen ve hayati risk taşıyan bir enfeksiyon hastalığı olan menenjitin erken tanı ve aşılamayla önlenebilir bir hastalık olduğunu aktardı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, beyin ve omuriliği çevreleyen zarların iltihaplanmasıyla ortaya çıkan menenjit, özellikle çocukluk çağında ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Menenjit, beyni ve omuriliği saran zarların iltihaplanması sonucu ortaya çıkan enfeksiyon hastalıklarının başında geliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Güzel, hastalığın en sık nedeninin virüs, bakteri ve mantar kaynaklı mikroorganizmalar olduğunu belirtti.

Bakteriyel menenjitin saatler içinde ölümcül seyredebileceğine ve bu nedenle erken tanının hayati önemde olduğuna işaret eden Güzel, özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında vaka artışı yaşandığının altını çizdi.

Güzel, menenjitin nedenleri arasında en riskli olanın bakteriyel kaynaklı enfeksiyonlar olduğunu kaydederek, "Normalde çocukluk çağındaki menenjit vakalarını ilkbahar ve sonbaharda görüyoruz. Bunlar arasında bakteriyel olanlar daha ölümcül seyrediyor. Saatler içinde bile hayati risk oluşturabiliyor. Ancak erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilir bir hastalıktır." ifadelerini kullandı.

Çocuklarda menenjitin yaş grubuna göre farklı belirtilerle kendini gösterdiğini vurgulayan Güzel, "Bebeklerde emme sorunları, sürekli ağlama, bıngıldakta şişlik dikkat çekerken, daha büyük çocuklarda baş ağrısı, ense sertliği, yüksek ateş, ışığa hassasiyet, morluklar, hatta havale gibi bulgular görülebilir. Bu belirtiler ciddiye alınmalı." değerlendirmelerinde bulundu.

Güzel, ortak kullanım eşyalarının bulaş açısından büyük risk taşıdığını ifade etti.

Çocukların kalem, silgi, cetvel gibi nesneleri birbirleriyle paylaşmalarının, hatta ağzına götürüp tekrar başkasına vermelerinin enfeksiyonun yayılmasına neden olabileceğine değinen Güzel, "Aynı şekilde elektronik sigara paylaşımı gibi alışkanlıklar da gençlerde riski artırıyor." ifadesini kullandı.

Güzel, çocukların toplu ortamlarda el hijyenine dikkat etmesi gerektiğini belirterek, "Ateşi olan veya şüpheli bulgular gösteren çocuklar kesinlikle okula veya oyun alanlarına gönderilmemeli. Hasta bireylerin maske takması ve yakın temastan kaçınması gerekiyor. Ailelerin bu konuda duyarlı olması şart." uyarısında bulundu.

Menenjitten korunmada en etkili yöntemin aşılama olduğunun altını çizen Güzel, " Aşı, menenjitten korunmada elimizdeki en güçlü silahtır. Çocukların menenjit aşılarını eksiksiz yaptırmak, bu tehlikeli hastalığa karşı onları korumanın en etkili yoludur." değerlendirmesinde bulundu.